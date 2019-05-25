Чингиз Абдуллаев презентовал книгу "Торжество хама" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Центре распространения книг Azerkitab состоялась презентация книги "Торжество хама" всемирно известного писателя, президента ПЕН-клуба, секретаря Союза писателей Азербайджана, кавалера ордена "Шараф", народного писателя Чингиза Абдуллаева, сообщает Trend Life.

Новый роман "Торжество хама" Чингиза Абдуллаева отличается от предыдущих произведений писателя тем, что он создан на азербайджанском языке, а потом переведен на русский. Автограф-сессия книги вызвала большой интерес молодежи, что очень важно для писателя, который всегда призывает к литературе.

"Если наше подрастающее поколение и молодежь не будут читать книги, не будут просвещаться, развиваться, то нас в будущем ничего хорошего не ждет. Я всегда говорю, и буду говорить: не читайте мои книги, а читайте все. Читатели должны сами выбирать, нельзя навязать книгу. Как говорят, нельзя сделать человека насильно счастливым. Книга должна доставлять радость, поэтому я обращаю внимание, что наши дети не обязательно должны начинать со сложной литературы. Вначале они могут читать приключения, фантастику, детективы, а потом постепенно переходить на более сложные произведения. Я не представляю себе современного интеллигентного человека, который, скажем, не читал книг Чехова, Толстого, Гюго, Бальзака, или хотя бы не был знаком с их творчеством. Мне было бы очень жаль этого человека. Уйти мы все уйдем, но, уходя, он поймет, насколько обеднял свою жизнь. Нужно любить свою страну, но при этом нужно быть открытым миру, знать и мировое искусство", - говорит Чингиз Абдуллаев.

Выступившая на презентации заведующая отделом Центральной библиотеки имени М.Ш.Вазеха Егяна Гафарова рассказала о том, что библиотека проводит социологические опросы среди читателей. Она сообщила, что любимым писателем, наиболее читаемым автором библиотеки является Чингиз Абдуллаев и пожелала писателю больших творческих успехов. Интересно, что автор подписывал не только свой новый роман и другие книги, но и другие книги, которые читатели принесли из дома, а также искренне отвечал на вопросы читателей.

"Вообще, молодость - это интересное время, и я думаю, что когда молодым мы желаем чего-то, то надо им желать, чтобы они больше читали, наслаждались жизнью, любили. Недавно одна молодая девушка у меня спросила: "Что вы нам посоветуете?". Я сказал: "Советую вам любить. Любить, потому что это великое чувство, которое вас возвышает. Причем необязательно, чтобы эта любовь была взаимная, она может быть абсолютно безответная, но она вас поднимает, делает вас лучше, чище, благороднее. Советую вам полюбить жизнь, друзей, людей, родителей, вернувшись сегодня домой, поцелуйте маму и папу, и они будут жить на 5 дней дольше, чем им положено", - говорит Чингиз Абдуллаев.

(Автор: Вугар Иманов)

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