Бести Джафарова стала дочерью правителя Гянджи в свой юбилей (ФОТО)

17 июня 2019 12:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре прошел вечер, посвященный 60-летию народной артистки Бести Джафаровой, сообщает Trend Life.

На открытии вечера художественный руководитель и главный режиссер театра, председатель правления Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Азер Паша Нематов, народные артисты Гаджи Исмайлов и Рамиз Новруз рассказали о творческой деятельности Бести Джафаровой, которая своими ролями в театре и кино внесла большой вклад в развитие национального искусства, поздравили с юбилеем и пожелали дальнейших творческих успехов. Было зачитано поздравительное письмо министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева. Бести Джафарова выразила искреннюю признательность за добрые слова и поздравления.

Зрителям был представлен спектакль "Гатиба Инандж" ("Qətibə İnanc"), поставленный по мотивам романа "Меч и перо" ("Qılınc və qələm") основоположника жанра исторического романа в азербайджанской литературе Мамеда Саида Ордубади (1872-1950), в котором Бести Джафарова воплотила главную героиню – дочь правителя Гянджи Эмира Инанджа - Гатибу Инандж.

Спектакль повествует о безответной любви дочери правителя Гянджи Эмира Инанджа - Гатибы Инандж к Шейху Низами. После того, как Шейх отвергает Гатибу Инандж, у нее появляется ко всем ненависть. Она выходит замуж за нелюбимого Магомеда Джахана Пахлевана и у нее рождается сын Гутлуг. В ро­ма­не-эпо­пее вос­соз­да­на жизнь и эпо­ха великого философа Ни­за­ми Гянд­же­ви. Прекрасно владея историческим материалом, автор дает здесь широкую картину общественно-исторических событий, происходивших в средневековом Азербайджане, с особой чуткостью и душевной болью изображает положение угнетенного народа. Автор символично соединяет меч полководца Фахреддина и перо великого поэта Низами - защитников родины от арабских завоевателей и поработителей. Образы Гызыл Арслана, Хусамеддина, Гатибы Инанджа и др. составляют галерею запоминающихся героев.

Впервые произведение "Меч и перо" было поставлено в 1977 году видным режиссером, народным артистом Тофигом Кязымовым. Автором новой версии спектакля стал Чингиз Алескерли. Режиссер-постановщик - народный артист Марахим Фарзалибеков, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, музыкальный оформитель - Кямиль Исмаилов.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Определен состав жюри Международного фестиваля ANİMAFİLM в Баку (ФОТО)
Культура 14:09
Встреча с дядей Бахрамом (ФОТО)
Культура 11:54
Купи произведение и забери домой или в офис! В Баку открылась первая Республиканская выставка-продажа (ФОТО)
Культура 15 июня 15:45
Виртуозные джазмены из Франции и Грузии в жарком вечернем Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15 июня 14:32
Весь Баку в праздничных концертах (ФОТО)
Культура 14 июня 17:45
В Париже открылась выставка в честь Насими - среди гостей потомки Шарля дэ Голля и Льва Толстого (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 14 июня 15:45
Лента новостей
Определен состав жюри Международного фестиваля ANİMAFİLM в Баку (ФОТО)
Культура 14:09
В прошлом году SOFAZ получил больше средств от АЧГ, меньше от "Шах Дениз"
Экономика 14:01
Южная Корея выразила удовлетворенность контактами с Россией по КНДР
Другие страны 13:53
В Казахстане растет производство и падает импорт бензина
Энергетика 13:32
В перестрелке в центре Стамбула ранены два гражданина России - турецкие СМИ
Турция 13:31
В ЮАР 24 человека погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 13:25
Неожиданное признание в любви Фуада Мусаева – получилось очень смешно с любимыми фильмами (ФОТО/ВИДЕО)
Звёздный мир 13:18
Грузия вводит новые правила к табачным изделиям
Южный Кавказ 13:16
В Грузии намечено развитие регионального медицинского туризма
Туризм 13:16