Бести Джафарова стала дочерью правителя Гянджи в свой юбилей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре прошел вечер, посвященный 60-летию народной артистки Бести Джафаровой, сообщает Trend Life.

На открытии вечера художественный руководитель и главный режиссер театра, председатель правления Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Азер Паша Нематов, народные артисты Гаджи Исмайлов и Рамиз Новруз рассказали о творческой деятельности Бести Джафаровой, которая своими ролями в театре и кино внесла большой вклад в развитие национального искусства, поздравили с юбилеем и пожелали дальнейших творческих успехов. Было зачитано поздравительное письмо министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева. Бести Джафарова выразила искреннюю признательность за добрые слова и поздравления.

Зрителям был представлен спектакль "Гатиба Инандж" ("Qətibə İnanc"), поставленный по мотивам романа "Меч и перо" ("Qılınc və qələm") основоположника жанра исторического романа в азербайджанской литературе Мамеда Саида Ордубади (1872-1950), в котором Бести Джафарова воплотила главную героиню – дочь правителя Гянджи Эмира Инанджа - Гатибу Инандж.

Спектакль повествует о безответной любви дочери правителя Гянджи Эмира Инанджа - Гатибы Инандж к Шейху Низами. После того, как Шейх отвергает Гатибу Инандж, у нее появляется ко всем ненависть. Она выходит замуж за нелюбимого Магомеда Джахана Пахлевана и у нее рождается сын Гутлуг. В ро­ма­не-эпо­пее вос­соз­да­на жизнь и эпо­ха великого философа Ни­за­ми Гянд­же­ви. Прекрасно владея историческим материалом, автор дает здесь широкую картину общественно-исторических событий, происходивших в средневековом Азербайджане, с особой чуткостью и душевной болью изображает положение угнетенного народа. Автор символично соединяет меч полководца Фахреддина и перо великого поэта Низами - защитников родины от арабских завоевателей и поработителей. Образы Гызыл Арслана, Хусамеддина, Гатибы Инанджа и др. составляют галерею запоминающихся героев.

Впервые произведение "Меч и перо" было поставлено в 1977 году видным режиссером, народным артистом Тофигом Кязымовым. Автором новой версии спектакля стал Чингиз Алескерли. Режиссер-постановщик - народный артист Марахим Фарзалибеков, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, музыкальный оформитель - Кямиль Исмаилов.

(Автор: Вугар Иманов)

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