Мирза Мухаммедгасани: Даже слепым он не переставал исполнять мугам (ФОТО)

19 июня 2019 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Международного центра мугама "Unudulmayanlar" (Незабываемые) прошел вечер, посвященный выдающемуся представителю Ширванской школы мугама и поэту Мирзе Мухаммедгасану, сообщает Trend Life.

На открытии вечера доктор философских наук по филологии Гюльгусейн Кязымлы рассказал о жизни и творчестве Мирзе Мухаммедгасана Фелекзаде, который является учеником основателя Шамахинского музыкального меджлиса Махмуд Аги. Мирза Мухаммедгасан, получивший образование в медресе, прекрасно владел арабским и персидским языками. В течение 35-летней творческой деятельности был активным пропагандистом национальной музыки, с большим мастерством исполнял мугамы, прославившего его во всем Закавказье. Оригинальностью отличаются такие композиции как Шуштер, Хумаюн, Раст и в особенности Мансурийя. Он также является автором сборников стихов "Nalə" и "Sarıtorpaq şikəstəsi" , многих теснифов, обогативших сокровищницу мугама.

На вечере было отмечено, что организаторы побывали в родном городе ханенде Шамахы, где он жил и творил, тем самым получив ценную информацию о его творчестве, в частности, у исследователя наследия ханенде Агакерима Хафиза. К сожалению, в последние годы своей жизни, проведенные в Гёйчае у своих родственников, ханенде ослеп и почти перестал слышать, скончался в 1917 году.

С Мирза Мухаммедгасани дружил поэт и просветитель Сеид Азим Ширвани. Великий ханенде Сеид Шушинский в своих воспоминаниях о нем говорил: "Впервые мы познакомились с Мирзой на одной из свадеб в Шамахе. К тому времени он уже ослеп. Он пришел, узнав о том, что я буду петь на этой свадьбе. Послушав его, я был в восторге от его необыкновенного исполнения. Я многому научился у прекрасного ханенде, обладающего необыкновенным голосом, и для меня он является несравнимым исполнителем и музыковедом".

Известный поэт Эждер Ол, представитель Шамахинской общественности, преподавательница Назакет Мамедова, профессор Национальной консерватории Аббасгулу Наджафзаде, преподаватель мугама Агакерим Нафиз в своих выступлениях отметили важность реализации проекта "Unudulmayanlar", направленного на пропаганду жизни и творчества выдающихся деятелей искусства Азербайджана, сыгравших большую роль в истории развития национальной культуры, а также проведение вечера.

В концертной программе приняли участие - народный артист Забит Набизаде, солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Муталлим Демиров, лауреаты Телевизионного конкурса мугама Мурад Лачынлы, Нисбет Садраева, Насир Атапур, Камиля Набиева, Зейнал Ахмедов и Агакерим Нафиз, которые исполнили произведения Мирзы Мухаммедгасани.
(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Захра Бадалбейли и Джейла Сеидова представят произведения выдающихся композиторов (ВИДЕО)
Культура 18 июня 13:52
Летний джаз-фестиваль в Баку, или как Адам Бен Эзра "разобрал и собрал" контрабас (ВИДЕО,ФОТО)
Культура 13 июня 17:09
Большая сцена для юных азербайджанских артистов (ФОТО)
Культура 12 июня 15:56
Посол Австрии в Азербайджане посетил Международный центр мугама
Социум 11 июня 16:58
Азербайджанский джаз-мугам в Аптекарском огороде Москвы: как это было (ФОТО)
Культура 11 июня 15:58
Каспийские этюды в столице Азербайджана (ФОТО)
Культура 3 июня 16:27
Лента новостей
Проведены учения ракетно-артиллерийских подразделений азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 16:20
Иран в июле начнет второй этап свертывания обязательств по ядерной сделке
Иран 16:20
"История игрушек-4" в IMAX и за городом. Почему стоит посмотреть четвертую часть саги?
Интересное 16:01
Для удобства клиентов Nar уже в гипермаркете
Экономика 16:00
Посольство США организовало визит американских спортивных послов в Азербайджан (ФОТО)
Азербайджан 15:56
Медики из США научили умные колонки "слышать" сердечные приступы
Другие страны 15:42
Узбекские Авиалинии закупают запчасти
Тендеры 15:38
Российский аналитик: Участие Азербайджана в проекте «Север-Юг» повышает политический статус государства в регионе и мире
Точка зрения 15:35
Турал Гянджалиев: обе общины Нагорного Карабаха лишь наблюдают за переговорами
Нагорно-карабахский конфликт 15:22