Мирза Мухаммедгасани: Даже слепым он не переставал исполнять мугам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Международного центра мугама "Unudulmayanlar" (Незабываемые) прошел вечер, посвященный выдающемуся представителю Ширванской школы мугама и поэту Мирзе Мухаммедгасану, сообщает Trend Life.

На открытии вечера доктор философских наук по филологии Гюльгусейн Кязымлы рассказал о жизни и творчестве Мирзе Мухаммедгасана Фелекзаде, который является учеником основателя Шамахинского музыкального меджлиса Махмуд Аги. Мирза Мухаммедгасан, получивший образование в медресе, прекрасно владел арабским и персидским языками. В течение 35-летней творческой деятельности был активным пропагандистом национальной музыки, с большим мастерством исполнял мугамы, прославившего его во всем Закавказье. Оригинальностью отличаются такие композиции как Шуштер, Хумаюн, Раст и в особенности Мансурийя. Он также является автором сборников стихов "Nalə" и "Sarıtorpaq şikəstəsi" , многих теснифов, обогативших сокровищницу мугама.

На вечере было отмечено, что организаторы побывали в родном городе ханенде Шамахы, где он жил и творил, тем самым получив ценную информацию о его творчестве, в частности, у исследователя наследия ханенде Агакерима Хафиза. К сожалению, в последние годы своей жизни, проведенные в Гёйчае у своих родственников, ханенде ослеп и почти перестал слышать, скончался в 1917 году.

С Мирза Мухаммедгасани дружил поэт и просветитель Сеид Азим Ширвани. Великий ханенде Сеид Шушинский в своих воспоминаниях о нем говорил: "Впервые мы познакомились с Мирзой на одной из свадеб в Шамахе. К тому времени он уже ослеп. Он пришел, узнав о том, что я буду петь на этой свадьбе. Послушав его, я был в восторге от его необыкновенного исполнения. Я многому научился у прекрасного ханенде, обладающего необыкновенным голосом, и для меня он является несравнимым исполнителем и музыковедом".

Известный поэт Эждер Ол, представитель Шамахинской общественности, преподавательница Назакет Мамедова, профессор Национальной консерватории Аббасгулу Наджафзаде, преподаватель мугама Агакерим Нафиз в своих выступлениях отметили важность реализации проекта "Unudulmayanlar", направленного на пропаганду жизни и творчества выдающихся деятелей искусства Азербайджана, сыгравших большую роль в истории развития национальной культуры, а также проведение вечера.

В концертной программе приняли участие - народный артист Забит Набизаде, солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Муталлим Демиров, лауреаты Телевизионного конкурса мугама Мурад Лачынлы, Нисбет Садраева, Насир Атапур, Камиля Набиева, Зейнал Ахмедов и Агакерим Нафиз, которые исполнили произведения Мирзы Мухаммедгасани.

(Автор: Вугар Иманов)

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