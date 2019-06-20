Баку Theatre: Пять членов Сопротивления схвачены немцами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Студент заслуженного деятеля искусств, известного режиссера Мехрибан Алекперзаде, выпускник Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Умид Аббас представил на сцене Сумгайытского государственного драматического театра дипломный спектакль, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Умид Аббас поставил спектакль по произведению "Мёртвые без погребения" французского философа, драматурга Жан-Поля Сартра.

"Мертвые без погребения" – произведение Сартра о временах немецкой оккупации Франции. Пять членов Сопротивления схвачены немцам. Эти пятеро оказываются лицом к лицу со смертью, их чувства - отчаяние, покорность, ненависть к врагам и предателям, надежда и желание, становятся главным предметом внимания писателя.

В ролях – заслуженный артист Джалал Мамедов, актеры Илаха Сафарова, Шамистан Сулейманлы, Камран Мурадлы и Айнур Гумматова.

Народная артистка Джаннет Салимова, ректор Государственного университета культуры и искусств, профессор Джейран Махмудова, профессор университета Фикрет Султанов, профессор Российского института театрального искусства, председатель Государственной экзаменационной комиссии Александр Бармак, директор Сумгайытского государственного драматического театра, член экзаменационной комиссии, заслуженный артист Мубариз Гамидов, главный педагог Университета культуры и искусств Сахиб Новрузов, заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде и другие члены комиссии поделились впечатлениями и дали рекомендации, качающиеся спектакля, также они поздравили режиссера и актеров с успешным спектаклем.

(Автор: Джани Бабаева)

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