В Азербайджане объявлен первый Телевизионный конкурс вокалистов (ВИДЕО)

25 июня 2019 16:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане объявлен первый Телевизионный конкурс вокалистов, организованный Mədəniyyət TV, сообщил Trend Life директор телеканала Рамиль Гасымов.

"Государством уделяется особое внимание и забота развитию и пропаганды национальной культуры. Проведение различных международных и республиканских фестивалей и конкурсов имени Ростроповича, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, Гара Гараева, Габалинского фестиваля и реализация других проектов, успехи наших вокалистов за рубежом говорят о величии классического искусства в стране. Главная цель первого Телевизионного конкурса вокалистов – выявление новых талантов, создание им условий для реализации творческого потенциала и предоставление широкой общественности", - сказал Рамиль Гасымов.

В конкурсе могут принять участие вокалисты от 18 до 30 лет. В конкурсной программе могут быть представлены произведения мировых и азербайджанских классиков, партии из опер и оперетт, арии и т.д., которые будут исполняться в сопровождении фортепиано. Прием заявок до 25 ноября.

Видеозаписи отправлять на whatsapp 050 492 14 58, информацию о конкурсанте и копию удостоверения на адрес medeniyyet@aztv.az. Победители будут отмечены ценными призами.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Операционная компания Umid Babek Operating Company закупает генераторы
Экономика 12:29
Министерство культуры Азербайджана приглашает к сотрудничеству продюсерские центры и кинокомпании
Культура 21 июня 10:48
Победителям конкурса "Насими-романсы" вручены денежные награды (ФОТО)
Культура 4 июня 17:51
Каспийские этюды в столице Азербайджана (ФОТО)
Культура 3 июня 16:27
Азербайджанская вокалистка добилась успеха в Грузии
Культура 1 июня 17:54
В Баку стартовал конкурс CASPİAN ÉTUDE – лучших выберет международное жюри (ФОТО)
Культура 1 июня 16:23
Лента новостей
Шафига Мамедова возглавила конкурсную комиссию Музыкального театра
Культура 17:18
В Азербайджане применяется упрощенная схема выдачи разрешений на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий
Общество 17:17
С завтрашнего дня в Баку понизится температура
Общество 17:13
Археологи обнаружили в Китае астрономические артефакты возрастом 5 тыс. лет
Китай 17:11
КТК-Казахстан продлевает тендер на закупку запчастей и контрольно-измерительных приборов
Тендеры 17:08
Министерство экономики Грузии снизило прогнозный показатель импорта электроэнергии
Энергетика 17:06
Али Ахмедов о силе и мощи Азербайджанской армии
Политика 16:56
Вырос торговый оборот между Азербайджаном и Черногорией
Экономика 16:46
Абэ и Путин по итогам встречи в Осаке откажутся от совместного заявления
Другие страны 16:46