В Азербайджане объявлен первый Телевизионный конкурс вокалистов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане объявлен первый Телевизионный конкурс вокалистов, организованный Mədəniyyət TV, сообщил Trend Life директор телеканала Рамиль Гасымов.

"Государством уделяется особое внимание и забота развитию и пропаганды национальной культуры. Проведение различных международных и республиканских фестивалей и конкурсов имени Ростроповича, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, Гара Гараева, Габалинского фестиваля и реализация других проектов, успехи наших вокалистов за рубежом говорят о величии классического искусства в стране. Главная цель первого Телевизионного конкурса вокалистов – выявление новых талантов, создание им условий для реализации творческого потенциала и предоставление широкой общественности", - сказал Рамиль Гасымов.

В конкурсе могут принять участие вокалисты от 18 до 30 лет. В конкурсной программе могут быть представлены произведения мировых и азербайджанских классиков, партии из опер и оперетт, арии и т.д., которые будут исполняться в сопровождении фортепиано. Прием заявок до 25 ноября.

Видеозаписи отправлять на whatsapp 050 492 14 58, информацию о конкурсанте и копию удостоверения на адрес medeniyyet@aztv.az. Победители будут отмечены ценными призами.

(Автор: Вугар Иманов)

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