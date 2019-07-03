Министерство культуры Азербайджана поздравило директора Русской драмы с юбилеем

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана отметило Почетной грамотой директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, члена Союза театральных деятелей, заслуженного работника культуры Адалета Гаджиева в связи 60-летним юбилеем, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Министерство поздравило с юбилеем и пожелало дальнейших успехов в культурной жизни страны.

Адалет Гаджиев родился 29 июня 1959 года в Баку. В 1981 окончил факультет экономики народного хозяйства Азербайджанского государственного института народного хозяйства. С 1989 года работает в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. 1989-2008 - заместитель директора, а с 2008 года – директор театра. За эти годы Адалет Гаджиев запомнился активной трудовой деятельностью и профессионализмом в театральной сфере, возглавляемый им коллектив добился больших успехов на отечественной и международной сцене.

Свой юбилей Адалет Гаджиев отметил вместе с актерами в Грузии, где прошли мастер-классы. Напомним, что 21 июня группа молодых актёров Русской драмы во главе с директором Адалетом Гаджиевым и ведущей актрисой театра, народной артисткой Азербайджана Людмилой Духовной отправились в приморский городок Шекветели (Грузия), где с 21 по 30 июня прошли занятия Международной летней театральной школы - "Шекветели - 2019". Участие в работе Летней школы принимали молодые актёры русских театров из стран СНГ. Занятия проводили педагоги театрального института им. Б.Щукина, ГИТИСа. Наш театр представляли - Агаева Румия, Абуталыбова Тамилла, Амирбеков Олег, Гаджиева Натаван, Нестеренко Фарида, Рагимов Теймур, Мурад Мамедов, Сафина Белла. Театральный проект возглавляет директор Тбилисского Русского театра Николай Свентицкий при поддержке Международного культурно - просветительского союза "Русский клуб", Россотрудничества, фонда "Русский мир" и СТД РФ.

(Автор: Вугар Иманов)

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