Министерство культуры Азербайджана поздравило директора Русской драмы с юбилеем

3 июля 2019 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана отметило Почетной грамотой директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, члена Союза театральных деятелей, заслуженного работника культуры Адалета Гаджиева в связи 60-летним юбилеем, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Министерство поздравило с юбилеем и пожелало дальнейших успехов в культурной жизни страны.

Адалет Гаджиев родился 29 июня 1959 года в Баку. В 1981 окончил факультет экономики народного хозяйства Азербайджанского государственного института народного хозяйства. С 1989 года работает в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. 1989-2008 - заместитель директора, а с 2008 года – директор театра. За эти годы Адалет Гаджиев запомнился активной трудовой деятельностью и профессионализмом в театральной сфере, возглавляемый им коллектив добился больших успехов на отечественной и международной сцене.

Свой юбилей Адалет Гаджиев отметил вместе с актерами в Грузии, где прошли мастер-классы. Напомним, что 21 июня группа молодых актёров Русской драмы во главе с директором Адалетом Гаджиевым и ведущей актрисой театра, народной артисткой Азербайджана Людмилой Духовной отправились в приморский городок Шекветели (Грузия), где с 21 по 30 июня прошли занятия Международной летней театральной школы - "Шекветели - 2019". Участие в работе Летней школы принимали молодые актёры русских театров из стран СНГ. Занятия проводили педагоги театрального института им. Б.Щукина, ГИТИСа. Наш театр представляли - Агаева Румия, Абуталыбова Тамилла, Амирбеков Олег, Гаджиева Натаван, Нестеренко Фарида, Рагимов Теймур, Мурад Мамедов, Сафина Белла. Театральный проект возглавляет директор Тбилисского Русского театра Николай Свентицкий при поддержке Международного культурно - просветительского союза "Русский клуб", Россотрудничества, фонда "Русский мир" и СТД РФ.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Юбилей Артиста! Сафа Мирзагасанов: Я чувствую себя готовым к приключениям и авантюрам (ФОТО)
Интервью 27 июня 13:11
Какие тайны хранятся в особняках за высокими заборами в Баку (ФОТО)
Культура 19 июня 20:01
Людмила Духовная проведет в Грузии мастер-класс для актеров из шести стран
Культура 19 июня 12:00
Фантастическая история про эпатажных кукол в Баку (ВИДЕО)
Культура 7 июня 16:27
Фуад Османов отметит две 5-ки смешным режиссерским дебютом
Культура 30 мая 17:02
Баку станет местом битвы автоботов и десептиконов (ВИДЕО)
Культура 22 мая 13:31
Лента новостей
Немецкая компания может создать транспортно-логистический центр в Узбекистане
Бизнес 15:05
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с Командующим штаба спецопераций НАТО (ФОТО)
Политика 15:02
Азиатский банк развития поддержит крупнейший проект в сфере энергетики в Центральной Азии
Энергетика 15:01
Азербайджан - важный участник Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО - представитель Лаоса
Политика 14:59
В Турции незначительно сократилось использование природного газа в производстве электроэнергии
Энергетика 14:57
Дипломат из Алжира: сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКОв Баку организована на высшем уровне
Политика 14:53
Среднемесячная зарплата в Баку выросла
Бизнес 14:52
В МИД России заявили о готовности Москвы к диалогу с новым руководством ЕС
Другие страны 14:52
Абульфас Гараев: ЮНЕСКО готово предпринять более серьезные шаги в отношении исторических памятников в Нагорном Карабахе
Политика 14:49