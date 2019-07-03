Под ясным звездным небом Шеки – классическая атмосфера (ФОТО)

3 июля 2019 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках X Шекинского международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" в летнем театре центра отдыха "Мархал" прошел концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением народного артиста, дирижера Фахреддина Керимова, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана.

Камерный оркестр был создан в 1964 году по инициативе выдающихся азербайджанских композиторов Фикрета Амирова и Гара Гараева. За 55 творческую деятельность с успехом выступал во многих странах мира, принимал участие в престижных международных фестивалях и республиканских проектах.

На вечере прозвучали произведения азербайджанских, российских и европейских классиков с участием солистов – лауреатов международных конкурсов Джейлы Сеидовой (скрипка) и Мирхалида Мамедзаде (флейта), заслуженной артистки Фариды Меликовой (кяманча).

Художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде высоко оценила выступления и вручила коллективу официальный символ фестиваля.

Напомним, что X Шекинский международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" проходит с 29 июня по 3 июля. На фестивале, совместно организованном Союзом композиторов Азербайджана и Исполнительной властью города Шеки при поддержке Министерства культуры, принимают участие известные музыкальные и театральные коллективы, талантливые музыканты из Турции, России, Венгрии, Казахстана и Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Российский квинтет No Indifference на живописном берегу озера Мархал подарил хорошее настроение (ФОТО)
Культура 14:35
Венгры создали в Шеки "народно-стадионное" настроение (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 2 июля 16:37
В древнем Шеки в очередной раз проходит грандиозный музыкальный праздник (ФОТО)
Общество 29 июня 23:39
Мир Насими в картинах Арифа Гусейнова и музыке молодых композиторов (ФОТО)
Культура 28 июня 14:49
В Шеки открылся "Друг МСБ" (ФОТО)
Бизнес 30 мая 15:38
В Шеки уничтожено 80 кг наркотиков (ФОТО)
Происшествия 29 мая 15:52
Лента новостей
В Баку стартовала конференция «Социальная защита и устойчивое развитие»
Экономика 16:39
Азербайджанская компания запустит новую производственную линию молочной продукции
Бизнес 16:31
Еропейская Комиссия не стала вводить санкционную процедуру в связи с чрезмерным госдолгом Италии
Другие страны 16:31
Они защищали свободу любви. Край мой саза и слова (ФОТО)
Культура 16:27
Водный оператор Азербайджана привлечет услуги капремонта
Тендеры 16:25
Оборот в сфере общественного питания Баку растет
Бизнес 16:23
Одно из красивейших озер Азербайджана – Нохур в предгорье Большого Кавказа (ФОТО)
Путешествия 16:12
Азербайджан примет участие в саммите Тихоокеанского альянса
Политика 16:12
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
Другие страны 16:12