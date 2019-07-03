Под ясным звездным небом Шеки – классическая атмосфера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках X Шекинского международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" в летнем театре центра отдыха "Мархал" прошел концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением народного артиста, дирижера Фахреддина Керимова, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана.

Камерный оркестр был создан в 1964 году по инициативе выдающихся азербайджанских композиторов Фикрета Амирова и Гара Гараева. За 55 творческую деятельность с успехом выступал во многих странах мира, принимал участие в престижных международных фестивалях и республиканских проектах.

На вечере прозвучали произведения азербайджанских, российских и европейских классиков с участием солистов – лауреатов международных конкурсов Джейлы Сеидовой (скрипка) и Мирхалида Мамедзаде (флейта), заслуженной артистки Фариды Меликовой (кяманча).

Художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде высоко оценила выступления и вручила коллективу официальный символ фестиваля.

Напомним, что X Шекинский международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" проходит с 29 июня по 3 июля. На фестивале, совместно организованном Союзом композиторов Азербайджана и Исполнительной властью города Шеки при поддержке Министерства культуры, принимают участие известные музыкальные и театральные коллективы, талантливые музыканты из Турции, России, Венгрии, Казахстана и Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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