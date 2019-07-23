В Турции отметили юбилей Джахангира Новрузова и Теймура Рзаева (ВИДЕО, ФОТО)

23 июля 2019 12:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Стамбуле отметили 65-летие народного артиста Азербайджана Джахангира Новрузова и 60-летие заслуженного художника Азербайджана Теймура Рзаева, сообщает Trend Life со ссылкой на страницу İnstagram заслуженного деятеля искусств Азербайджана, режиссера и актрисы, заместителя директора Управления городских театров Стамбула Малахет Аббасовой.

В праздничном вечере приняли участие посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, народный артист Азербайджана, исполнитель на балабане Алихан Самедов и другие.

Джахангир Новрузов родился 31 июля 1954 года в Баку, в семье Муталлиба Новрузова и прославленной актрисы, народной актрисы Насибы Зейналовой (дочь Джахангира Зейналова - актёра, основоположника азербайджанского национального реалистического театра). Театральный режиссёр, актёр театра и кино, с 1995 года преподаватель-профессор в Государственной консерватории при университете Чукурова в городе Адана. Выпускник режиссёрского факультета Государственного института искусств им. М. А. Алиева, факультета руководителей Института усовершенствования работников культуры Министерства культуры СССР, творческой лаборатории профессора Георгия Товстоногова в Ленинграде (Санкт-Петербруг). Был актером и главным режиссером Государственного театра музыкальной комедии и Шекинского драматического театра. Также снимался в фильмах, был членом жюри международных театральных фестивалей.

Теймур Рзаев родился 15 июня 1959 года в Баку. Выпускник Государственной школы художеств имени Азима Азимзаде (1975-1979) и Азербайджанской государственной академии художеств (1982-1988). Преподавал в Азербайджанском государственном университете культур и искусств, доктор наук, доцент. Член Союза художников Азербайджана. С 2006 года преподает в отделе пластических искусств факультета искусств Университета Yeditepe (Турция), почетный академик Российской академии художеств, доцент. Работы были представлены во многих странах.

(Автор: Вугар Иманов)

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