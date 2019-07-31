Стартует XI Габалинский международный музыкальный фестиваль

31 июля 2019 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерства культуры Азербайджана и Gilan Holding 31 июля – 5 августа пройдет XI Габалинский международный музыкальный фестиваль, сообщили Trend Life в министерстве культуры.

В фестивале примут участие видные музыканты, камерные и симфонические оркестры, солисты и дирижеры из Азербайджана и зарубежных стран.

Первая концертная программа фестиваля будет представлена 31 июля в зале Центра культуры в Габале. На вечере выступит студенческий симфонический оркестр Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Джавада Тагизаде. Солисты программы Талех Яхъяев (вокал), Нигяр Джафарова (вокал), Махир Тагизаде (вокал), Расул Алиев (флейта), Назрин Асланлы (скрипка), Сафура Асланова (вокал), Мамедали Пашазаде (кларнет). На вечере прозвучат сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 1 августа в Центре культуры. На вечере с обширной музыкальной программой выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста, профессора Фахраддина Керимова. В программе выступят народные артистки Азербайджана, известные пианистки Ульвия Гаджибекова и Егяна Ахундова.

Также в фестивальные дни своими выступлениями публику порадуют симфонический оркестр "Виртуозы Киева", Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева, мугамная группа "Naz-nazı", известные исполнители из зарубежных стран.

(Автор: Джани Бабаева)

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