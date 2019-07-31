Когда и один в поле воин - Сурая Агаева в Таиланде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В университет Чулалонгкорн города Бангкок (Таиланд) завершила свою работу 45-ая Всемирная конференция Международного совета по традиционной музыке (ICTM) при ЮНЕСКО. Азербайджан представила член ICTM, ведущий научный сотрудник Института архитектуры и искусства НАНА, музыковед-востоковед, заслуженный деятель искусств Сурая Агаева, сообщает Trend Life.

Азербайджанский ученый была приглашена на эту конференцию в качестве председателя научной секции, посвящённой рассмотрению проблем сохранения нематериального культурного наследия. Заседание этой секции началось в первый день конференции, сразу же после торжественного открытия, на котором присутствовала принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндхорн.

Сурая Агаева в своем выступлении подчеркнула, что древняя культура Азербайджан богата духовными и архитектурными ценностями, входящими в мировую сокровищницу культуры. Так, например, в список шедевров Всемирного наследия ЮНЕСКО в области музыки были внесены жанры профессиональной традиционной музыки Азербайджана - мугам, ашугское искусство, струнные музыкальные инструменты тар и кяманча. Было отмечено, что на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены исторический центр Шеки и Ханский дворец. В этот список были ранее внесены Крепостной город Баку (Ичери Шехер) с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней, Гобустанский культурный ландшафт с наскальными рисунками. Это является ярким показателем заботы и внимания государства к национальному наследию, архитектуре и культуре.

Азербайджанский ученый также была модератором секций, посвящены анализу проблем сохранения уйгурской социально-общинной и мукамно-танцевальной традиции «Машрап» в Китае и Казахстане, а также сохранению своеобразной музыкально-инструментальной церемониально-танцевальной традиции Тимбила народности чопи в Мозамбике.

Сурая Агаева встретилась с секретарем Конвенции по защите нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Тимоти Кёртисом, который отметил значимость события – включения исторического центра Шеки и Ханского дворца в список ЮНЕСКО. Ученый приняла участие в заседании Ассамблеи национальных и региональных представителей ICTM, заседаниях научной группы исследования музыкальной культуры тюркских народов, председателей научных групп ICTM и других мероприятиях конференции. Председатель Таиландского комитета конференции, декан факультета изобразительного и прикладного искусства университета Чулалонгкорн, профессор Буссакорн Бинсон с благодарностью приняла дар Сураи Агаевой - «Энциклопедию Азербайджанского мугама», и выразила пожелание скорейшего перевода этого уникального труда на английский язык.

Азербайджанский ученый выступала также с комментариями и критическими высказываниями по поводу выступлений некоторых докладчиков.

«В частности, доклад молодого таиландского пианиста, докторанта университета Северного Колорадо США на тему «Армения и ее соседние джазовые музыкальные культуры» показал незнание докладчика реальных исторических фактов, использование ошибочных необоснованных выводов. Причину развития, так называемого «армянского джаза», (причем не в Армении, а в США), докладчик увидел в «геноциде армян» в 1915 году в Турции и их вынужденного переселения в США. Я рекомендовала тайскому музыканту в своей научной работе основываться на собственных исследованиях данного вопроса, а не полагаться на сомнительные факты, предоставленные ему армянскими консультантами. Тайский музыкант c благодарностью принял во внимание эти справедливые замечания», - сказала Trend Life Сурая Агаева.

Среди множества интересных докладов наш ученый отметила выступление Анны Олдфилд из университета Костал Каролина США, рассказавшей об искусстве ашугов Азербайджана советского периода и доклад Б.Никаэна из Тегеранского университета об азербайджанских ашугах в Иране. Благодаря выступлениям этих ученых и Сураи Агаевой на данном престижном форуме еще раз прозвучала важная информация о музыкальной культуре Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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