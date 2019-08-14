Россия-Азербайджан: семь нот дружбы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международные музыкальные фестивали в Азербайджане, в которых принимают участие российские музыканты, являются прекрасной площадкой для выстраивания межкультурного диалога между странами.

На Востоке любят музыку и гостей, это хорошо известно. Азербайджан с его блестяще организованными музыкальными фестивалями – прекрасный пример. Ежегодно здесь проходит более десяти крупных международных праздников музыки, на которые приезжают артисты и зрители со всего мира, и с каждым разом их становится все больше и больше. Так, проводимый каждое лето Габалинский международный музыкальный фестиваль, в этом году состоялся уже в одиннадцатый раз, собрав 200 исполнителей из 11 стран, чьи концерты посетили тысячи любителей музыки. Причем среди них были туристы, специально приехавшие в Азербайджан с целью окунуться в поразительное сочетание классической музыки и живописной природы – ведь Габалинский фестиваль проводится на открытом воздухе. Сегодня это одно из любимейших событий у любителей музыки, которые вспоминают Габалу с большим удовольствием.

"Главная заслуга этого фестиваля в том, что люди, которые не могут посетить концерты в Израиле, Франции, Италии, России – получают возможность прикоснуться к прекрасному, к классической, джазовой, народной музыке, - говорит участница Габалинского фестиваля, солистка московского театра "Новая Опера" Мария Буйносова. – Я четвертый раз приезжаю в Азербайджан, и каждый раз это огромная радость. Нас прекрасно принимают и организаторы, и публика, а мы взамен стараемся подарить людям настоящий праздник. К тому же участие в фестивале и артистам дает очень многое. Фестиваль собирает музыкантов из разных стран, мы общаемся, обмениваемся опытом, мы находимся в процессе сотворчества. Смотрите, как было в этом году: мои коллеги, певцы из Литвы и Узбекистана, киевский оркестр и итальянский дирижёр. Результат и впечатления потрясающие! И каждый раз, когда мы на одной сцене выступаем с азербайджанскими коллегами, оставляет у меня прекрасные воспоминания".

Столь же прекрасные воспоминания остаются у артистов и зрителей других азербайджанских музыкальных фестивалей – от звездной и молодой "Жары" до классического почтенного фестиваля имени Мстислава Ростроповича. И конечно, ни один крупный музыкальный праздник не обходится без участия российских музыкантов – чему публика неизменно рада. Например, недавно Baku Summer Jazz Days принимал оркестр Олега Лундстрема, концерт прошел с огромным успехом – и сейчас в планах организаторов фестиваля бакинский концерт "Виртуозов Москвы" под управлением Владимира Спивакова.

А в сентябре в Баку начнется ежегодный фестиваль, посвященный великому азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибейли. На его открытии вместе с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром выступит один из лучших российских скрипачей Сергей Догадин. Кроме того, в десятидневную программу включено выступление знаменитого виолончелиста Сергея Ролдугина.

По мнению руководителя Центра РАД Наталии Красовской, крупные музыкальные мероприятия, которые проводят в Баку и других городах страны, не только дарят потрясающие впечатления зрителям, но и служат к укреплению дружбы между народами. Собственно, поэтому абсолютное большинство из них проводятся при поддержке Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и Фонда Гейдара Алиева.

"Культурные связи основаны не на расчете – а на радости, на общих эмоциях и переживаниях. Именно поэтому они самые крепкие. Когда люди, затаив дыхание, слушают музыку великих композиторов, в том числе азербайджанских, в исполнении великих российских музыкантов, и наоборот, когда любители джаза или классики из России специально едут в Габалу или Баку, чтобы насладиться не только музыкой, но и местной природой, кухней, архитектурой – все это способствует возникновению братских, дружеских уз между народами, которые лучше узнают и понимают друг друга", - говорит Наталия Красовская.

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев полагает, что таких мероприятий должно быть как можно больше и в России, и в Азербайджане. Он вспоминает приезд в Баку Новосибирского филармонического камерного оркестра, который состоялся благодаря поддержке Фонда Гейдара Алиева, а также российских и азербайджанских парламентариев. "Публика тогда долго не отпускала музыкантов, успех был огромный. А идея у нас возникла потому, что Эйюб Гулиев, ныне главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, и его отец, легендарный тарист, народный артист Азербайджана Рамиз Гулиев, когда-то давали концерт в Новосибирске, - говорит Дмитрий Савельев. - Между музыкантами Азербайджана и России завязалась дружба, и она, в конце концов, послужила тому, что бакинцы смогли оценить мастерство исполнителей из далекой Сибири. То есть когда мы говорим о проведении крупных международных культурных фестивалей в России и Азербайджане – речь идет о постоянном созидательном процессе, о диалоге, который помогает нам сделать братские отношения, которая веками существуют между нашими странами, еще более крепкими".

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан.

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