Бакинская международная книжная выставка-ярмарка – регистрация продолжается

15 августа 2019 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Продолжается регистрация на участие в VI Бакинской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет в столице Азербайджана 27-29 сентября 2019 года, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Выставка-ярмарка, организатором которой является министерство культуры, состоится в Бакинском Дворце спорта.

В ходе мероприятия различные издательско-полиграфические учреждения, дома книги, а также другие соответствующие организации получат возможность продемонстрировать и выставить на продажу свою печатную продукцию, провести переговоры с зарубежными и отечественными издательствами и литераторами с целью обсуждения различных тем, связанных с издательской сферой и т.д.

Каждому участнику книжной выставки-ярмарки бесплатно предоставляется экспозиционный стенд (до 6 квадратных метров) и оборудование.

Информацию об участии необходимо подтвердить до 19 августа 2019 года, а заявку-договор на участие нужно отправить не позднее 31 августа 2019 года (nrtis@mct.gov.az).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Хвала тебе, Ахсан – книга о виртуозном исполнителе на таре
Культура 8 августа 14:16
В Азербайджане увеличилось количество охраняемых памятников
Политика 3 августа 10:22
ЮНЕСКО выразила признательность Азербайджану
Политика 31 июля 13:30
Абульфас Гараев: Подготовлен новый проект в связи с управлением библиотек и клубов
Общество 26 июля 19:17
Министр культуры Азербайджана и его заместители приняли в регионах граждан
Общество 26 июля 18:25
Министерство культуры Азербайджана "влило свежую кровь" в театры Баку (ФОТО)
Интервью 15 июля 16:51
Лента новостей
Китай обвинил США в политике двойных стандартов на фоне беспорядков в Гонконге
Другие страны 13:13
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан и Россия строят свои отношения на принципах мира, взаимного уважения и добрососедства
Политика 13:10
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 13:07
PwC трансформирует почтовую инфраструктуру Узбекистана
Бизнес 13:00
СNPC обнародовал свои инвестиции в ТЭК Туркменистана
Энергетика 12:58
Малайзийская Petronas готова расширить свое присутствие в Туркменистане
Энергетика 12:46
ЦБ Бразилии впервые за 10 лет начнет продажу долларов, чтобы стабилизировать курс реала
Другие страны 12:46
При поддержке МБНП Банк Республика и Innoland запустили новый проект по расширению взаимодействия с финтехами в банковской системе (ФОТО)
Экономика 12:44
Финрегулятор Азербайджана поддерживает переход к безналичному обществу
Финансы 12:42