Посол Индии в Азербайджане посетил Международный центр мугама

15 августа 2019 19:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна посетил Международный центр мугама в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

В ходе визита состоялась встреча директора Центра, народного артиста Мурада Гусейнова и посла Индии в Азербайджане Бавитлунга Ванлалвавны.

Мурад Гусейнов подробно проинформировал дипломата о деятельности Международного центра мугама. Было отмечено, что государство уделяет большое внимание пропаганде мугама, как в нашей стране, так и за ее пределами.

Говоря о деятельности Международного центра мугама Мурад Гусейнов подчеркнул, что здесь юные исполнители познают тонкости искусства мугама, составляющего фундаментальную часть азербайджанской музыкальной культуры. В Центре проводятся концерты, вечера известных мастеров мугама, международные конференции и фестивали.

Международный центр мугама также плотно сотрудничает с посольствами, аккредитованными в стране, и совместно с ними реализует ряд крупномасштабных проектов. Один из них - проект "Etnomusiqi inciləri" ("Жемчужины этномузыки").

В ходе встречи состоялось обсуждение перспектив совместного сотрудничества. Собеседники обсудили вопросы касающиеся проведения выставок, научно-исследовательской работы, организации концертных программ.

Посол Бавитлунг Ванлалвавна выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества в сфере культуры между двумя странами, подчеркнув, что в период своей дипломатической деятельности в Азербайджане приложит все усилия для развития и расширения связей в этой области.

Дипломат дал высокую оценку деятельности Международного центра мугама.

Также было отмечено, что в апреле текущего года при поддержке Международного центра мугама ансамбль исполнителей на каноне "İnci" с успехом выступил на фестивале World Sacred Spirit в Индии.

В заключение встречи посол Индии в Азербайджане ознакомился с выставочным залом Международного центра мугама.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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