История азербайджанской музыки - исследование творчества композиторов

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли 20 сентября в Союзе композиторов Азербайджана состоится презентация IV тома книги "История азербайджанской музыки" видного ученого-искусствоведа, основателя музыкальной текстологии, заведующей отделом Института архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академика Земфиры Сафаровой, сообщает Trend Life.

Издание посвящено анализу и исследованию творчества азербайджанских композиторов, сформировавшихся после 50–60-х годов прошлого века.

XI Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли пройдет 18-30 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана.

В фестивале примут участие известные музыканты и коллективы из США, России, Китая, Турции, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии.

В рамках фестиваля предусмотрено проведение около 40 мероприятий.

(Автор: Джани Бабаева)

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