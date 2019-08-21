В Баку почтили память маэстро Ниязи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Деятели культуры и искусства, сотрудники Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, а также его филиала - квартиры-музея Ниязи посетили 20 августа Аллею почетного захоронения в Баку, и почтили память народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Азербайджана и СССР, Героя Социалистического Труда маэстро Ниязи, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Затем в квартире-музее Ниязи состоялось мероприятие, посвященное 107-летию со дня рождения маэстро.

На вечере было рассказано о жизни и творческом пути маэстро, его заслугах в развитии музыкальной культуры Азербайджана. Было отмечено, что маэстро посвятил свою жизнь азербайджанской музыке, обогащению и развитию азербайджанской музыкальной культуры.

Вниманию гостей было представлено слайд-шоу, подготовленное на основе архивных материалов различных музеев, а также видеофрагменты концертов маэстро Ниязи.

Ниязи родился 20 августа 1912 года в Тбилиси в семье известного композитора и театрального деятеля Зульфугара Гаджибейли, брата Узеира Гаджибейли - основоположника азербайджанской классической музыки. Ниязи - потомок известной музыкальной династии, стал первым азербайджанским профессиональным дирижером, получившим мировое признание. Формирование и развитие азербайджанской дирижерской школы связано с его именем.

В сопровождении оркестра под его управлением на сцене блистали Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов и другие выдающиеся исполнители.

Маэстро Ниязи скончался второго августа 1984 года в Баку, похоронен на Аллее почетного захоронения.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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