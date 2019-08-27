Новая волна 2019. Айсель Мамедова исполнила хит Аллы Пугачевой (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Сочи прошел первый конкурсный день Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2019". Азербайджан представляет певица Айсель Мамедова (AISEL), сообщает Trend Life.

Финалисты исполнили хиты из репертуара юбиляра года – народной артистки СССР, актрисы, режиссера и продюсера Аллы Пугачевой. По традиции участников конкурса поддержали звездные гости и члены жюри, которые выступили на сцене в рамках юбилейного вечера певицы Анжелики Варум. Айсель исполнила композицию "Позови меня с собой" и получила 78 балов. Ниже представлены балы других участников конкурса. В "Новой волне" принимают участие представители Азербайджана, Албании, Армении, Италии, Испании, Кубы, Латвии, Молдовы, США и по два участника России и Украины.

Сегодня состоится второй конкурсный день, а завтра, 28 августа, пройдет третий, после чего станут известны имена главных лидеров. Айсель исполнит авторские композиции "Огни столицы" и "Невероятно". 29 августа телезрители канала «Россия 1» в прямом эфире узнают имена финалистов и победителей конкурса, а также услышат главные хиты в исполнении любимых артистов. Ежедневный эфир в 00.15 по бакинскому времени (23.15 - по московскому).

В состав жюри входят - заслуженный артист России Игорь Николаев, народный артист России, композитор и продюсер Филипп Киркоров, певец, актер, телеведущий Сергей Лазарев, заслуженная артистка России Анжелика Варум, композитор Димитрис Контопулос, исполнитель, музыкант и композитор Интарс Бусулис, певец и композитор Леонид Агутин, музыкант, продюсер Антон Беляев, генеральный директор российского национального музыкального канала "МУЗ-ТВ" Арман Давлетяров.

Конкурс проходит с 24 по 29 августа в Олимпийском парке в к/з NEW WAVE HALL. На протяжении шести дней концертный зал принимает гостей, среди которых не только молодые певцы, но и знаменитости.

Айсель Мамедова родилась в 1989 году в Баку, с детства проявляла большой интерес к музыке. Вокалистка, пианистка и композитор, участница международных джазовых и музыкальных фестивалей, среди которых "Евровидение 2018". Певица также принимала участие в фестивале "ЖАРА" в Баку вместе с российскими звездами.

(Автор: Вугар Иманов)

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