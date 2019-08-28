Как выступила AISEL во второй день "Новой волны 2019". Есть ли шанс? (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Сочи прошел второй конкурсный день Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2019". Азербайджан представляет певица Айсель Мамедова (AISEL), сообщает Trend Life.

После яркого открытия и первого конкурсного дня участники выступили с новыми номерами в программе "Оригинальная песня". Айсель исполнила авторскую композицию "Невероятно" и получила 73 бала (вчера исполнила хит Аллы Пугачевой "Позови меня с собой" и получила 78 балов). По итогам двух дней у нашей конкурсантки 151 бал.

Ниже представлены балы участников конкурса по итогам двух дней. В "Новой волне" принимают участие представители Азербайджана, Албании, Армении, Италии, Испании, Кубы, Латвии, Молдовы, США и по два участника России и Украины.

27 августа помимо выступлений конкурсантов на сцене NEW WAVE HALL зрителей ждала также встреча с любимыми артистами в концерте под названием "Вечер Грузинской песни". В этот день прошел юбилейный творческий вечер Сосо Павлиашвили, в рамках которого были исполнены авторские песни Сосо его друзьями и коллегами.

Сегодня, 28 августа, пройдет третий, после чего станут известны имена главных лидеров. Айсель исполнит авторскую композицию "Огни столицы". 29 августа телезрители канала "Россия 1" в прямом эфире узнают имена финалистов и победителей конкурса, а также услышат главные хиты в исполнении любимых артистов. Ежедневный эфир в 00.15 по бакинскому времени (23.15 - по московскому).

Конкурс проходит с 24 по 29 августа в Олимпийском парке в к/з NEW WAVE HALL. На протяжении шести дней концертный зал принимает гостей, среди которых не только молодые певцы, но и знаменитости. Жюри конкурса: певец и композитор Игорь Николаев; народный артист России, композитор и продюсер Филипп Киркоров; певец, актер, телеведущий Сергей Лазарев; певица, актриса, заслуженная артистка России Анжелика Варум; композитор Димитрис Контопулос; исполнитель, музыкант и композитор Интарс Бусулис; певец и композитор Леонид Агутин; музыкант, продюсер Антон Беляев; генеральный директор российского национального музыкального канала "МУЗ-ТВ" Арман Давлетяров.

Айсель Мамедова родилась в 1989 году в Баку, с детства проявляла большой интерес к музыке. Вокалистка, пианистка и композитор, участница международных джазовых и музыкальных фестивалей, среди которых "Евровидение 2018". Певица также принимала участие в фестивале "ЖАРА" в Баку вместе с российскими звездами.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.