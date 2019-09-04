Известный российский актер Андрей Ильин не узнал Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист России Андрей Ильин, приехавший в столицу Азербайджана на гастроли в составе труппы Государственного академического театра имени Е.Вахтангова в восторге от того, как изменился Баку с его последнего визита, сообщает Trend Life.

Гастроли проходят в рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P., организованного Пространством современного искусства YARAT при поддержке Bakcell.

"Это мой не первый визит в Баку. Вместе с Сергеем Безруковым приезжали с антрепризой "Ведьма". Но это было лет 14 назад, очень давно. В этот свой визит успел немного посмотреть город, прогуляться. Баку сильно изменился, город прекрасный, чистейший, европейский и невероятно красивый. Я не узнал его. Теперь для меня Баку – один из самых красивых городов мира! Я увезу с собой ярчайшие впечатления от города", - сказал актер.

На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Андрей Ильин вместе с народной артисткой России Юлией Рутберг с большим успехом представили спектакль "Крик лангусты".

"Прекрасный зал, и по акустике просто фантастический. И зритель все воспринимал абсолютно правильно и верно. Для нас актеров - это очень важно. В Баку прекрасный и умный театральный зритель", - отметил Ильин.

Коллектив Театра имени Е.Вахтангова представляет три спектакля - в постановке Римаса Туминаса "Евгений Онегин" (1- 3 сентября) на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра, в постановке Михаила Цитриняка "Крик лангусты" (3 сентября) и "Медея" (4 сентября) – на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. В гастролях принимают участие: Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Ольга Лерман, Леонид Бичевин, Артур Иванов, Олег Макаров, Юрий Шлыков, Григорий Антипенко, Андрей Ильин и др. Спектакли проходят на русском языке с азербайджанскими субтитрами.

Фестиваль M.A.P. – аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) – сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

(Автор: Джани Бабаева)

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