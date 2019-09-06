Афаг Аббасова и известный итальянский дирижер выступят на одной сцене

6 сентября 2019 19:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 21 сентября состоится показ оперы "Богема" композитора Джакомо Пуччини, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Дирижировать оркестром будет известный итальянский дирижер Лоренцо Тацциери. Его гастроли с большим успехом проходили в лучших оперных театрах и концертных залах Европы, США, Японии, Китая, Кореи, странах Латинской Америки и Ближнего Востока.

В это день партию Мими будет исполнять ведущая солистка Театра оперы и балета, заслуженная артистка Афаг Аббасова.

Для исполнения главных ролей в спектакле, который состоится в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, приглашены известные оперные исполнители – ведущий солист Государственного академического Большого театра им. Алишера Навои, народный артист Узбекистана, обладатель гран-при и первых премий международных конкурсов вокалистов Рамиз Усманов (партия Рудольфо) и ведущий солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, заслуженный артист республики, лауреат международных конкурсов вокалистов Владимир Громов (партия Марселя).

В спектакле также примут участие народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Альциндора) и Акрам Поладов (партия Коллена), заслуженные артисты Инара Бабаева (партия Мюзетты), Турал Агасиев (партия Шонара) и Алиахмед Ибрагимов (партия Парпиньола).

Сюжет: Все события в опере разворачиваются в Латинском квартале Парижа в 1830 году. В небольшой мансарде по вечерам собираются четыре друга. Их многие знают и в шутку иногда называют "мушкетерами": Рудольф (поэт), Коллен (философ), Шонар (музыкант), Марсель (художник). Дружным квартетом они часто посещают кафе "Момю", в котором собираются завсегдатаи – свободные художники. Ребята часто шутят и с юмором стараются относиться ко всему, даже к проблемам, которые постоянно возникают на их жизненном пути.

Порой у друзей нет денег даже на еду, но ребята не унывают, ведь они всегда найдут выход из любой ситуации. Даже своему арендодателю они умудряются подолгу не платить за жилье.

И вот, однажды в жизни Рудольфа появляется любовь — красавица Мими. Молодые люди знакомятся и понимают, что между ними вспыхнуло взаимное чувство. Девушка теперь проводит все свое свободное время с любимым и его друзьями. Совершенно неожиданно для всех открывается страшная правда – возлюбленная Рудольфа больна чахоткой. Девушка в отчаянии и вынуждена расстаться с любимым...

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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