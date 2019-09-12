Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)

12 сентября 2019 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие четвертого Фестиваля культуры Индонезии, организованный посольством Индонезии в Азербайджане и Министерством культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

На открытии в фоей была представлена выставка, отражающая национальную культуру и традиции Индонезии.

На открытии министр Абульфас Гараев и посол Хюснан Бей Фанани рассказали о развитии культурных связей между странами, отметили значимость фестиваля в деле ознакомления с искусством, традициями и обычаями, расширения гуманитарных связей между народами.

Гостям были представлены яркие исполнительские и танцевальные номера фольклорных коллективов и композиции, среди которых "Ankluq", "Kuda lumpinq", "Yava" , "Topenq kras" , "Mocanq prianqan", "Randay" и другие. Фестиваль продолжится с 13 по 15 сентября в центре Баку, на Площади фонтанов.

Культура Индонезия считается одной из древнейших и богатейших во всей Юго-Восточной Азии. Основу индонезийской культуры составляет малайская традиция, вобравшая совокупность культур всех племен и народов, населяющих острова Малайского архипелага. Дословно название "Индонезия" переводится как "индийские острова", потому что слово "Индос" обозначает слово "Индия", а слово "Несос" – "Острова". Одной из характерных особенностей культуры Индонезии является ее потрясающее языковое разнообразие – на архипелаге распространены 728 живых языка и диалекта. Официальным языком на архипелаге является индонезийский; он образовался на базе малайского, но в нем есть и большое количество иностранных слов – голландских, португальских, индийских и др. Поэтому из-за многонационального характера населения страны отличается высокой степенью этнокультурного многообразия. Важнейшими факторами развития местной материальной и духовной культуры было поочерёдное воздействие нескольких религий - буддизма, индуизма, ислама, а также разнообразных форм язычества — исповедовавшихся в различные периоды местными жителями, и существенное внешнее влияние, в частности, индийское, китайское, арабское и европейское. Соответствующее многообразное наследие в той или иной мере прослеживается практически во всех формах национального искусства. В формировании мировоззрения индонезийцев определяющую роль сыграло главенство двух традиционных принципов жизни – принципа взаимопомощи (gotong royong) и принципа общественного согласия (mufakat), достигаемого путем обмена мнений во время переговоров (musyawarah). Религия также оказывает огромное влияние на все сферы жизни индонезийцев, особенно это касается мусульманских норм поведения и традиций, восходящих к древнейшим временам.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
  • Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
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