Красота Азербайджана в аэропорту Будапешта. Для всех пассажиров и жителей! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Будапеште, по инициативе посольства Азербайджана, состоялось открытие персональной фотовыставки "Azerbaijan" известного азербайджанского фотографа Айдына Садыхова, сообщил Trend Life автор экспозиции.

Площадкой для проведения данной выставки стала новая и очень популярная в данный момент в Венгрии галерея BUD, которая расположена в международном аэропорту Ференца Листа в Будапеште. Холл галереи, где были представлены фотоработы удачно располагается между двумя терминалами, тем самым, позволяя огромному количеству пассажиров видеть экспозицию.

Выставка будет представлена в течение всего сентября и потому любой пассажир международного аэропорта Будапешта, а также жители города смогут ознакомиться с работами, на которых представлены удивительные по своей красоте достопримечательности Азербайджана. В экспозицию вошли двадцать две фотографии, отображающие богатое историческое, культурное и природное наследие Азербайджана.

Вниманию посетителей выставки представлена древняя и современная архитектура Баку, историческое великолепие дворца и храмов в Шеки, природное чудо "Агатовые горы" в Хызы и т.д.

В рамках выставки также представлены и три архивные фотографии городов Шуша, Кялбяджар, Аскеран [находятся под оккупацией Армении], предоставленные Управлением национального архива Азербайджана.

На открытии выставки выступили посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев, глава международного аэропорта Будапешта Рольф Шницелер и автор фотоэкспозиции Айдын Садыхов.

Было отмечено, что аэропорт Ференца Листа в Будапеште в год принимает порядка 15 миллионов пассажиров и тем самым предоставляет уникальную возможность познакомить туристов со всех стран мира с туристическим потенциалом Азербайджана.

Айдын Садыхов подчеркнул, что главную задачу выставки он видит в знакомстве иностранных граждан с историей, культурой и туристическими возможностями Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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