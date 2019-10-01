Фестиваль Насими великолепен и потрясает воображение – правнучка последнего короля Португалии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры с 28 сентября по первое октября проходит грандиозный второй "Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими", сообщает Trend.

Среди гостей мероприятия множество известных личноcтей, которые поделились с Trend впечатлениями о Фестивале Насими, выразив признательность Фонду Гейдара Алиева за приглашение в Азербайджан.

Ясемин Тавейра, правнучка последнего короля Португалии Мануэла II (1889-1932): "В четвертый раз приезжаю в Баку и вновь поражаюсь красоте города и теплоте людей. Я всей душой полюбила этот город! Фестиваль Насими великолепен и потрясает воображение, в Баку и Шамахы проходит очень много интересных мероприятий, узнаешь много нового и необычного из творчества Насими, любовь и почитание памяти которого в Азербайджане выше всяких слов".

Илья Зайцев, историк-востоковед, заместитель генерального директора Государственного музея Востока, профессор Института востоковедения Российской академии наук: "Фестиваль Насими – это очень крупное событие культурной жизни не только Азербайджана, но и мирового масштаба. В Азербайджане я бываю часто, и занимаюсь, в том числе средневековой азербайджанской поэзией, делаю переводы. В частности, делал переводы трудов известного писателя Мирзы Фатали Ахундова. Творчество Насими мне очень близко, считаю его одним из величайших поэтов мира, и очень важно, что его творчество пропагандируется на таком высоком уровне. Творчество Насими принадлежит не только Азербайджану, но и всему человечеству. Ведь он писал не только на азербайджанском, но и арабском и персидском языках – это был человек мира, символ мультикультурализма".

Дарко Брлек, генеральный директор Люблянского фестиваля Словении и президент Европейской фестивальной ассоциации: "Мой первый приезд в Азербайджан ознаменован таким важным событием, как Фестиваль Насими, в связи с чем я безмерно счастлив. Это очень важное мероприятие, которое объединяет культуры народов мира, дает возможность показать свое искусство, поэзию и духовность в очень искренней атмосфере. Думаю, необходимо проводить Фестиваль Насими в Европе и других странах".

Мухаммед Али Харрах, генеральный директор Islam Channel в Великобритании: "Впервые приезжаю в Азербайджан, и был поражен древней культурой страны, добродушием людей. Фестиваль Насими организован на самом высоком уровне, мы посетили множество мероприятий, каждое из которых – шоу, концерты, выставки и т.д. - удивляло своей оригинальностью, оставило самые благоприятные впечатления. Это один из фестивалей, который достоин внимания широкой международной общественности".

Лидиа Рахула, руководитель группы "Таллинский хор мальчиков" (Эстония): "Впервые приехала в Азербайджан, побывали с группой в Баку и Шамахы, выступили на различных мероприятиях, где нас очень хорошо встречали, награждая овациями. Мне очень понравилось в вашей стране, впечатления самые добрые, люди очень радушные, хотелось бы вновь вернуться в вашу замечательную страну".

Магали Ван Рив, французский кинокритик, представитель SIGNIS Cinema Desk: "Впервые приехала в Азербайджан, и мне сразу же понравились архитектура Баку и природа Шамахы. Я побывала в Музее ковра, прогулялась по Ичери Шехер, посетила Дворец Ширваншахов и другие достопримечательности. Фестиваль Насими привлек меня самобытностью коллективов и исполнителей, художников и поэтов, писателей и исследователей из разных стран, очень много колорита и ярких эмоций".

Дэлу Ван, журналист Международного радио Китая: "Очень интересный фестиваль, как мне показалось, ставший частью жизни города Баку. Благодаря фестивалю я побывал в Ичери Шехер, поднялся на Девичью башню и был очарован старинной частью столицы. Фестиваль Насими показывает культуру, традиции и историю Азербайджана, как магнит притягивает гостей из многих стран. Здесь я увидел много земляков, и это очень радует".

Аделин Реми, бельгийский журналист, редактор Le Journal Financier de Luxembourg: "Второй раз приезжаю в Азербайджан, в первый приезд участвовал в Бакинском международном гуманитарном форуме в 2016 году, и с тех пор у меня остались самые прекрасные воспоминания. В этот раз я узнал много нового о вашей прекрасной стране, жизни и творчестве Насими, услышал прекрасные музыкальные композиции, посмотрел представления и выступления исследователей и литераторов, открыл для себя важные аспекты древней культуры и истории Азербайджана. Организация Фестиваля Насими на самом высоком уровне, все прекрасно, надеюсь вновь вернуться в Азербайджан".

Отметим, что фестиваль нацелен на изучение и пропаганду творчества гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), изучение отражения его дум и идей в современной жизни, и впервые был проведен в 2018 году. Фестиваль проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Нынешний фестиваль совпал с 650-летним юбилеем Насими. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими 2019 год объявлен "Годом Насими".

С программой фестиваля "Насими" можно ознакомиться на сайте фестиваля.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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