Фестиваль Узеира Гаджибейли стал ярким событием мировой культуры (ФОТО)

1 октября 2019 18:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Традиционный Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли, организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана с 18 по 30 сентября стал ярким событием мировой культуры и высокого музыкального искусства – именно об этом говорили участники и гости фестиваля, писали зарубежные СМИ, сообщает Trend Life.

Фестиваль традиционно начался в День национальной музыки - 18 сентября, который ежегодно широко отмечается в Азербайджане. Этот праздник музыки вошел в историю, как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). В соответствии с указом, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1995 году – накануне 110-летнего юбилея со дня рождения гениального композитора, ежегодно 18 сентября отмечается в Азербайджане как День национальной музыки. В этот день также отмечается день рождения другого выдающегося представителя азербайджанской музыки, великого композитора Муслима Магомаева - старшего (1885-1937).

В рамках фестиваля было проведено около 40 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из США, России, Китая, Турции, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии. Среди них - Турецкий государственный симфонический оркестр Чукурова, Китайский филармонический оркестр "Silk Road", Сергей Ролдугин, Хатия Буниатишвили, Алена Баева, Мирослав Култышев, Сергей Догадин, Филипп Копачевский, Величка Йочева, Евгений Авраменко, Лоренцо Тацциери, Дмитрий Хохлов, Александр Гаджиев, Маргарита Александрович, Мурат Селим Токадж, Регина Рустамова, Джабраил Идрисов, Георгий Челидзе, Умид Исраилов, а также азербайджанские музыканты Рауф Абдуллаев, Ульвия Гаджибекова, Егяна Ахундова, Ялчин Адигезалов, Фахраддин Керимов, Мурад Адыгезалзаде, Мурад Гусейнов, Эюб Гулиев, Мустафа Мехмандаров. Эльнара Мамедова, Ильхам Назаров и др. Прошли вечера классической музыки, творческие встречи и презентации книг Айгюн Самедзаде и Земфиры Сафаровой.

Заключительный день XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли прошел на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. В концертной программе в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова выступили лауреаты международных конкурсов Эльнара Мамедова (Азербайджан-Россия), Регина Рустамова (Россия), Ильхам Назаров, Махир Тагизаде (Азербайджан), Джабраил Идрисов, Умид Исрафилов (Узбекистан), Георгий Челидзе (Грузия) и другие, встреченные овациями зрителей.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Фестиваль Узеира Гаджибейли стал ярким событием мировой культуры (ФОТО)
  • Фестиваль Узеира Гаджибейли стал ярким событием мировой культуры (ФОТО)
  • Фестиваль Узеира Гаджибейли стал ярким событием мировой культуры (ФОТО)
  • Фестиваль Узеира Гаджибейли стал ярким событием мировой культуры (ФОТО)
  • Фестиваль Узеира Гаджибейли стал ярким событием мировой культуры (ФОТО)
  • Фестиваль Узеира Гаджибейли стал ярким событием мировой культуры (ФОТО)
  • Фестиваль Узеира Гаджибейли стал ярким событием мировой культуры (ФОТО)
  • Фестиваль Узеира Гаджибейли стал ярким событием мировой культуры (ФОТО)
  • Фестиваль Узеира Гаджибейли стал ярким событием мировой культуры (ФОТО)
  • Фестиваль Узеира Гаджибейли стал ярким событием мировой культуры (ФОТО)
  • Фестиваль Узеира Гаджибейли стал ярким событием мировой культуры (ФОТО)
  • Фестиваль Узеира Гаджибейли стал ярким событием мировой культуры (ФОТО)
  • Фестиваль Узеира Гаджибейли стал ярким событием мировой культуры (ФОТО)
  • Фестиваль Узеира Гаджибейли стал ярким событием мировой культуры (ФОТО)
  • Фестиваль Узеира Гаджибейли стал ярким событием мировой культуры (ФОТО)
  • Фестиваль Узеира Гаджибейли стал ярким событием мировой культуры (ФОТО)
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