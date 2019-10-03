Фаиг Суджаддинов в окружении поклонниц (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В одиннадцатилетней музыкальной школе №12 имени Тофига Гулиева прошла встреча с народным артистом, заслуженным деятелем искусств, композитором Фаигом Суджаддиновым, сообщили Trend Life.

Мероприятие прошло при организации Главного Управления культуры города Баку. На встрече Фаиг Суджаддинов рассказал об азербайджанском музыкальном искусстве, композиторской школе, о направлениях современной музыки. Народный артист проинформировал присутствующих о своем творческом пути в качестве композитора и пианиста. На вечере были исполнены произведения "Vətən balladası", "Dostum", "Ağcaqanadın uçuşu", "Xatirələr" и другие сочинения композитора.

Мероприятие прошло в теплой дружеской обстановке, поклонники творчества композитора, учащиеся и педагоги учебного заведения пообщались с народным артистом и задали интересующие их вопросы.

Мирфаиг Мириоглу Суджаддинов родился 14 июня 1947 года в Гяндже. Первое музыкальное образование получил по классу скрипки. В 1965 году поступил на факультет фортепьяно Музыкального училища имени Асафа Зейналлы. В 1969 году по приглашению руководителя Эстрадно-симфонического оркестра имени Тофига Ахмедова Азербайджанского телевидения и радио начинает работать в данном коллективе.

В 1977 году окончил Азербайджанский педагогический институт (сейчас - Бакинский славянский университет). В 1981 году оканчивает Азербайджанскую консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу композиции (класс Xайама Мирзазаде). 90-е годы становятся особенно плодотворными для композитора, который создает ряд классических произведений. Это сочинения для солиста, хора и симфонического оркестра - "Ода Ататюрку", для фортепиано и симфонического оркестра – Концерт для камерного оркестра - "Скерцо", композиции на cлова Бабы Везироглу, Фикрета Годжа, Наби Хазри, музыка к драматическим спектаклям, среди которых "Деловые люди" В. Шукшина, "Праздничный день" Н. Хикмета и т.д., а также джазовые композиции для различных ансамблей. Он автор музыки к кинофильмам - "Граф Крестовский", "В условиях неочевидности", "Момент истины", "Сын весны", "Тыква" и т.д.

В начале 2000-х годов Суджаддинов жил и работал в Турции и на Кипре, а затем вернулся в Азербайджан.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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