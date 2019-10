Американская вокалистка исполнила газели Насими (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сотрудник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), лауреат республиканских и международных конкурсов, пианист Фяган Гасанли принял участие в концерте, посвященном 650-летнему юбилею великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими в Нью-Йорке (США), сообщили Trend Life в пресс-службе БМА.

Мероприятие прошло при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и инициативе председателя общества "Национальная музыка и глобальная культура", заслуженной артистки Азербайджана, пианистки, профессора Наргиз Алияровой.

На вечере Фяган Гасанли исполнил произведения "Джанги" Узеира Гаджибейли, "Соната" Фирангиз Ализаде и "The world of Nasimi" (Мир Насими) Илахи Исрафиловой. Музыкальное сочинение "The world of Nasimi", премьера которого состоялась в США, было принято публикой продолжительными аплодисментами.

В ходе концертной программы американский музыкант Джеффри Вербок исполнил на азербайджанских национальных инструментах таре и кяманче мугам. Напомним, что Джеффри Вербок – родился, живет и работает в США, свою жизнь он посвятил изучению истории мугама. Музыкант неоднократно выступал в Баку.

На вечере в исполнении заслуженной артистки Азербайджана Наргиз Алияровой были также представлены отрывки из балета Гара Гараева "Семь красавиц" и баллада Фаига Суджаддинова "Родина". Американская вокалистка Шеника Джон Джордан (сопрано) исполнила газели Имадеддина Насими и романс, написанный на газели поэта.

Концертная программа была тепло принята публикой, после каждого исполнения в зрительном зале звучали аплодисменты.

(Автор: Джани Бабаева)

