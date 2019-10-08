В Баку появился легендарный купец, моряк и путешественник (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку состоялась премьера спектакля "Sindbad" (Синдбад), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Синдбад - легендарный купец, моряк и путешественник, попадавший во множество фантастических историй в путешествиях через моря к востоку от Африки и к югу от Азии. Коллекция историй его путешествий составляет "Семь путешествий Синдбада-морехода" в книге "Тысяча и одна ночь".

Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный артист Азербайджана Ниджат Кязымов, сценография - Пярвин Нуралиева, художник-постановщик - Мустафа Мустафаев, музыкальное оформление - Шамхал Новрузлу, постановщик танцев – заслуженная артистка Наиля Мамедзаде, постановщик боевых сцен – Иса Асадов.

В спектакле заняты заслуженная артистка Шафаг Алиева, актеры Ровшан Аббасов, Алескер Гурбаналиев, Масума Бабаева, Бахрам Гасанов, Мирсянан Казымлы, Эльшан Гаджибабаев, Рамиль Мамедов, Севиндж Мехралиева, Халида Алимамедова, Ася Атакишиева, Сабира Абдуллаева и другие.

Зажигательные танцы, захватывающие сцены боя, красочные сценические костюмы, интересное музыкальное сопровождение подарили юным зрителям яркие впечатления. Они с большим энтузиазмом следили за приключениями героев спектакля. Постановка учит юных зрителей доброте, взаимовыручке и смелости.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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