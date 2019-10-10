50 лет спустя…Фаиг Суджаддинов провел творческую встречу в родном очаге культуры (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музыкальном колледже имени Асафа Зейнналы при Азербайджанской национальной консерватории прошла встреча легендарного композитора, кавалера ордена "Шохрат", президентского стипендиата, народного артиста, профессора Фаига Суджаддинова с учащимися и преподавательским составом, сообщает Trend Life.

На открытии мероприятия директор колледжа, заслуженный деятель искусств, профессор Назим Кязымов отметил, что рад приветствовать известного композитора, который 50 лет назад окончил это учебное заведение.

"Мы вместе учились, и Фаиг Суджаддинов всегда отличался от всех своим талантом, желанием учиться и работать над повышением своего профессионального уровня. Он прошел нелегкий жизненный путь, прежде чем стать прославленным композитором, которому принадлежат самые разные по жанру и стилям музыкальные произведения. Его творчество знают и любят не только в нашей стране, но и за ее пределами, что, безусловно, вызывает чувство гордости", - сказал Назим Кязымов, рассказав о жизни и творчестве композитора.

Фаиг Суджаддинов родился 14 июня 1947 года в Гяндже. С 1969 года, после окончания факультета фортепьяно Музыкального колледжа имени Асафа Зейнналы, работал пианистом в эстрадно-симфоническом оркестре Азербайджанского Гостелерадио по приглашению руководителя оркестра Тофига Ахмедова. В 1977 году окончил Азербайджанский педагогический институт имени Мирза Фатали Ахундова, в 1981 году – композиторский факультет Азербайджанской государственной консерватории. Член Союза композиторов Азербайджана. Работал в Турции и на Кипре. Автор многочисленных песен для исполнителей азербайджанской эстрады, музыки к кинофильмам, спектаклям. Среди классических произведений - концерт для фортепиано и симфонического оркестра, струнный квартет, концерт для фортепиано и камерного оркестра, скерцо для камерного оркестра, ода «Ататюрк» для хора и симфонического оркестра, а также джазовые композиции и т.д.

Фаиг Суджаддинов выразил искреннюю признательность за приглашение в родной очаг культуры, который окончил 50 лет назад, и за теплые слова, отметив, что в училище созданы прекрасные условия для раскрытия творческого потенциала молодежи, плодотворный учебный процесс дает свои результаты, воспитывается плеяда талантливых музыкантов и исполнителей.

В заключении Фаиг Суджаддинов исполнил 17 произведений из своего репертуара, каждая из которых встречалась овациями зрительного зала.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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