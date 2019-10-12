Новая сцена, или "Женщина в ночи" Людмилы Духовной

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна 30 октября в 19.00 состоится открытие Камерной сцены, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В этот день актриса театра народная артистка Азербайджана Людмила Духовная выступит в новом спектакле с интригующим названием "Женщина в ночи".

Постановка – это история, которая случается с Женщиной в пространстве мистической ночи – Она, Он и… Зрители станут свидетелями не только исторического момента открытия Камерной сцены, но и участниками событий нового спектакля главного режиссёра театра, народного артиста Азербайджана Александра Шаровского.

Билеты продаются в централизованных кассах города.

(Автор: Джани Бабаева)

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