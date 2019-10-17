Стартует ANİMAFİLM – праздник анимации в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Оценивать конкурсные работы второго Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM (II ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı) будут не только известные мультипликаторы, но и дети, об этом, как сообщает Trend Life сказал на пресс-конференции учредитель проекта Рашид Агамалыев.

"В этом году в работе фестиваля представлен ряд новшеств, так, наряду с профессиональным жюри, оргкомитет фестиваля сформировал жюри, в которое вошли дети. Отбор детей в состав жюри провел известный азербайджанский анимационный режиссер, заслуженный работник культуры Эльчин Хами Ахундов", - отметил Агамалыев.

Учредитель ANİMAFİLM добавил, что работа фестиваля начнется с большой конференции, посвященной азербайджанской анимации

"Завтра, 18 октября, в 10.00 фестиваль начнет свою работу с большой конференции, посвященной азербайджанской анимации, ее прошлому и сегодняшнему дню. Мы должны об этом говорить, потому что если это не обсуждать, продвижения и развития не будет. Наряду с этим, еще одним новшеством в этому году станет то, что в рамках фестиваля будет представлена программа, в которую войдут фильмы членов жюри.

Конкурсная программа делится на три категории – это фильмы для взрослых, детские анимационные фильмы, где отбор будут проводить дети, и конкурс сценариев анимационных фильмов. На конкурс сценариев нам поступили заявки из многих стран мира, на конкурс было отобрано 11 сценариев. Также для детей будет проведен воркшоп, в ходе которого педагоги из Франции и Греции раскроют секреты как создавать анимационные фильмы", - добавил он.

Рашид Агамалыев также выразил надежду, что фестиваль превратится в праздник как для детей, так и для творческих деятелей, которые работают в сфере анимации.

Заслуженный работник культуры Эльчин Хами Ахундов рассказал, что для членов детского жюри был проведен тренинг, на которым им объяснили как оценивать конкурсные работы.

"В этом году мы приняли решение сформировать жюри, в которое войдут дети. Нам поступило много обращений от детей и их родителей, из них мы выбрали пять членов жюри. С ними была проведен тренинг, где мы им объяснили, на что они должны обращать внимание при просмотре и выборе работ, и как по системе баллов оценивать. Детское жюри будет судить только детские фильмы. В программе фестиваля есть работы, которые не предназначены для юных зрителей", - сказал Эльчин Хами Ахундов.

Известный режиссер-аниматор Масуд Панахи (Германия), который возглавит международное жюри фестиваля, подчеркнул, что данный проект – это большой шаг в развитии анимации в Азербайджане.

"На участие во втором фестивале ANİMAFİLM поступили заявки из 52 стран мира. Это говорит о том, что география участников фестиваля увеличивается. Надеюсь, на следующий год она будет еще больше. Приятно, что сформировано детское жюри, ведь дети – это всегда самые серьезные судья", - добавил Масуд Панахи, являющийся режиссером всеми известного и популярного мультипликационного фильма "Тыг-тыг ханым".

Режиссер известного мультипликационного сериала "Смешарики" Джахангир Сулейманов подчеркнул, что проводить фестиваль ANİMAFİLM стало хорошей традицией.

"Рад присутствовать на втором фестивале. Надеюсь, этот проект продолжит свою жизнь. Благодаря упорной деятельности Рашида Агамалыева фестиваль проводится во второй раз. Программа на фестивале очень хорошая, всех приглашаю на показы", - сказал он.

Напомним, что второй Международный фестиваль анимационных фильмов ANİMAFİLM (II ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı) пройдет в Баку 18-20 октября,

Девиз фестиваля - "Новый взгляд на традиции и развитие". Фестиваль пройдет в следующих категориях - "Лучший короткометражный анимационный фильм" (до 20 минут), "Лучший короткометражный анимационный фильм для детей" (до 10 минут), "Лучший оригинальный сценарий для короткометражного анимационного фильма".

Главная цель – объединить местных и зарубежных зрителей и профессионалов в сфере анимации. Проведение фестиваля ANİMAFİLM внесет вклад в развитие анимационного искусства в стране. В течение трех фестивальных дней вниманию зрителей будут представлены анимационные фильмы, снятые для взрослых и детей, состоятся воркшопы и другие мероприятия. По итогам фестиваля будут названы победители в различных категориях.

Международное жюри фестиваля возглавит известный режиссер-аниматор Масуд Панахи (Германия). В состав жюри вошли: по анимациям - Масуд Панахи (Германия), Джахангир Сулейманов (Россия), Мирослава Яничатова (Чехия), Самир Салахов, Афет Ильхамгызы (Азербайджан); по сценариям – Зейнаб Гурбани Фаръяд (Иран), Рамиз Фаталиев, Интигам Гасымзаде, Гюльшан Тофиггызы (Азербайджан).

Детское жюри - Берил Караоглу (Турция), Айдан Керимли, Фатима Аллахвердиева, Нилуфер Азимзаде, Зариф Гасымова (Азербайджан). Они определят "Лучший детский анимационный фильм". Эти дети были отобраны известным анимационным режиссером Эльчином Хами Ахундовым.

Зрители также смогут принять участие в голосовании, по итогам будет вручен "Приз зрительских симпатий". Более подробно www.animafilm.az

Информационная поддержка – Trend.az

(Автор: Джани Бабаева )

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