"Незабвенные" – вспоминая Сару Гадимову

17 октября 2019 19:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку в рамках проекта "Unudulmayanlar" ("Незабвенные") 19 октября в 19.00 состоится вечер памяти народной артистки Азербайджана кавалера ордена "Шохрат", ханенде Сары Гадимовой (1922-2005 годы), сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

На вечере будет рассказано о жизни и творческой деятельности Сары Гадимовой, в исполнении известных мастеров мугама прозвучат произведения из репертуара ханенде.

Сара Гадимова известна своим уникальным стилем исполнения классических мугамных, народных и авторских композиций. Гадимова училась у таких мастеров искусства как Гурбан Пиримов, Зульфи Адыгёзалов, Ахмед Бакиханов, Гусейнгулу Сарабский, Сеид Шушинский, Хан Шушинский. Она прекрасно исполняла такие сложные мугамы, как "Дестгях шур", "Махур-хинди", "Баяты-шираз", "Раст", "Сегях", "Гатар", "Шахназ", записи которые хранятся в Золотом фонде Государственной Телерадиокомпании. Эти жемчужины искусства навсегда останутся яркими образцами нашей национальной культуры.

Вход на концерт свободный.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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