"Семь преступлений любви" бакинская публика встретила овациями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт Ансамбля солистов Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщает в пятницу Trend Life.

Ансамбль выступил под управлением заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международного конкурса дирижеров имени Е.Светланова Фуада Ибрагимова.

На вечере своими выступлениями публику порадовали солисты – заслуженная артистка Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано), музыканты Анар Мамедов (кларнет), Уджал Мамедхан (ударные инструменты).

В ходе концертной программы прозвучали произведения Аяза Гамберли "Метод самообучения над эмоциями", Лучано Берио "О, король", колыбельная Марии из оперы Альбана Берга "Воццек", Жоржа Апергиса "Семь преступлений любви", Хайяма Мирзазаде " Мы помним тебя, Чарльз!", Андрея Волконского "Жалобы Щазы", Луи Андриссена "Серебро", Александра Вустина "Музыка для десяти" и другие.

Музыкальная программа была встречена зрительской аудиторией бурными аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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