Известные азербайджанские художники выставят свои работы на аукционе (ФОТО)

21 октября 2019 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В стране будет проведен очередной аукцион произведений искусства, организованный министерством культуры Азербайджана, Государственной картиной галереей и ООО "Auction Baku", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

Аукцион проводится с целью создания деловых связей в области культуры и искусства, установления контактов между покупателями и продавцами, усиления конкурентоспособности в арт-бизнесе.

"Auction Baku" проводит регистрацию на аукцион по двум направлениям - покупатели и продавцы. Аукцион и конкурс могут быть как закрытыми, так и открытыми. В открытом аукционе и конкурсе может принять участие любой желающей, в закрытом же – только приглашенные лица.

"Auction Baku" уже определил восемь лотов, которые будут выставлены на торги. Это произведения Акифа Аскерова "Atlar" (Лошади), Махмуда Рустамова "Композиция" из серии "Qadın müxtəlif əhvalda" (Женщина в разном настроении), Фарах Алиевой "Santa 1919-cu il" (Санта 1919 год), "Kraliça" (Королева) Пярвиза Гусейнова и "Kraliça Viktoriya" (Королева Виктория) Ирины Гундориной , Вугара Мурадова "Gülüş" (Смех), "Payızda-Yaz" (Осенью - весна) и Намига Мамедова "Mələklərin səhər yeməyi" (Завтрак ангелов).

Для подробной информации и регистрации желающие приобрести произведения искусства могут написать на электронный адрес auction.baku1@gmail.com, желающие продать произведения искусства - auction.baku2@gmail.com Телефон для справок: 077 717 33 37

По завершении регистрации произведения будут рассмотрены комиссией, а затем определены работы, которые выставят на аукцион.

Напомним, что впервые в Баку аукцион произведений искусства был проведен в мае текущего года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Известные азербайджанские художники выставят свои работы на аукционе (ФОТО)
  • Известные азербайджанские художники выставят свои работы на аукционе (ФОТО)
  • Известные азербайджанские художники выставят свои работы на аукционе (ФОТО)
  • Известные азербайджанские художники выставят свои работы на аукционе (ФОТО)
  • Известные азербайджанские художники выставят свои работы на аукционе (ФОТО)
  • Известные азербайджанские художники выставят свои работы на аукционе (ФОТО)
  • Известные азербайджанские художники выставят свои работы на аукционе (ФОТО)
  • Известные азербайджанские художники выставят свои работы на аукционе (ФОТО)
  • Известные азербайджанские художники выставят свои работы на аукционе (ФОТО)
  • Известные азербайджанские художники выставят свои работы на аукционе (ФОТО)
  • Известные азербайджанские художники выставят свои работы на аукционе (ФОТО)
  • Известные азербайджанские художники выставят свои работы на аукционе (ФОТО)
  • Известные азербайджанские художники выставят свои работы на аукционе (ФОТО)
  • Известные азербайджанские художники выставят свои работы на аукционе (ФОТО)
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