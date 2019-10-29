Известные деятели культуры поздравили с юбилеем азербайджанских композиторов (ВИДЕО, ФОТО)

29 октября 2019 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева прошло торжественное закрытие Музыкального фестиваля, посвященного 85-летию Союза композиторов Азербайджана, сообщает Trend Life.

Гостям была представлена концертная программа с участием Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управление народного артиста Фахреддина Керимова, Государственной хоровой капеллы под управлением народной артистки Гюльбаджи Имановой, Хора имени Джахангира Джахангирова Азербайджанского телевидения и радио под управлением Шахлы Алекперовой. Были представлены произведения Октая Раджабова "Гимн победы", Сардара Фараджева "Бесконечный караван", Джейхну Аллахвердиева "Вечная любовь", Турала Мамедли "Мой Тебриз" в исполнении Месуда Барыша (иран), Пики Ахундовой "Мехсети и Амир Ахмед" из оперы "Мехсети" в исполнении заслуженных артистов Рамиля Гасымова и Инары Бабаевой, Фирангиз Ализаде "Пассион Насими" и Гара Гараева "Знаменосец века", встреченные овациями зрителей. Вечер стал настоящим подарком известных деятелей культуры азербайджанским композиторам.

Среди гостей были министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев. видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Музыкальный фестиваль прошел в Баку 25-28 октября при содействии Министерства культуры Азербайджана. Наряду с отечественными музыкантами приняли участие представители Ирана, Турции, Израиля и Узбекистана. В рамках фестиваля прозвучали до 100 произведений около 80 композиторов, проведены презентации книг и научная конференция под названием "Достижения азербайджанской музыкальной культуры за последние годы и ее перспективы". Концертные программы были представлены в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Зале камерной и органной музыки Филармонии, Концертном зале имени Узеира Гаджибейли СКА, Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Известные деятели культуры поздравили с юбилеем азербайджанских композиторов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Известные деятели культуры поздравили с юбилеем азербайджанских композиторов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Известные деятели культуры поздравили с юбилеем азербайджанских композиторов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Известные деятели культуры поздравили с юбилеем азербайджанских композиторов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Известные деятели культуры поздравили с юбилеем азербайджанских композиторов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Известные деятели культуры поздравили с юбилеем азербайджанских композиторов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Известные деятели культуры поздравили с юбилеем азербайджанских композиторов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Известные деятели культуры поздравили с юбилеем азербайджанских композиторов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Известные деятели культуры поздравили с юбилеем азербайджанских композиторов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Известные деятели культуры поздравили с юбилеем азербайджанских композиторов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Известные деятели культуры поздравили с юбилеем азербайджанских композиторов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Известные деятели культуры поздравили с юбилеем азербайджанских композиторов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Известные деятели культуры поздравили с юбилеем азербайджанских композиторов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Известные деятели культуры поздравили с юбилеем азербайджанских композиторов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Известные деятели культуры поздравили с юбилеем азербайджанских композиторов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Известные деятели культуры поздравили с юбилеем азербайджанских композиторов (ВИДЕО, ФОТО)
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