Чествование Королевы Людмилы Духовной! Игра и Жизнь в едином целом (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском Государственном Академическом Русском Драматическом театре им. С.Вургуна состоялась премьера спектакля «Женщина в ночи» в постановке народного артиста Азербайджана, главного режиссера театра Александра Шаровского, сообщает Trend Life.

Главную роль в спектакле сыграла народная артистка Азербайджана Людмила Духовная. Спектакль был показан на открывшейся в этот же день Камерной сцене театра. На спектакле присутствовал министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, который по окончанию спектакля вручил Людмиле Духовной орден "Шохрат", отметив большой вклад актрисы в развитие театрального искусства.



Напомним, что 23 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Людмилы Семеновны Духовной орденом "Шохрат" за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане.

Людмилу Духовную называют Королевой сцены, за 55-летнюю творческую деятельность сыграла более 120 ярких ролей в спектаклях, которые входят в золотой фонд нашего искусства. И этот вечер стал своеобразным юбилейным бенефисом Актрисы. А лучшим свидетельством являются мнения зрителей и поклонников творчества блистательной Актрисы, которыми они поделились в соцсетях. Лучше и не напишешь…

Эмин Мамедов: "Ничего не буду писать о спектакле "Женщина в ночи", потому что море эмоций, с которыми мозг еще не скоро справится. Да, там были места, когда техника скрывала волнение, естественное для первого показа и затмевала внутренний мир актрисы, ее глубинные переживания - на то Духовная и Мастер, чтобы пользоваться навыками. Но это такая ерунда! Здесь ценно другое: то, что мы выискивали, высматривали, впитывали на каждом спектакле много лет подряд, мы получили сгустком на расстоянии протянутой руки. И если есть нирвана театральная, то она случилась вчера на малой сцене АРДТ. Искусство выполняет свою миссию, в том числе и тогда, когда провоцирует зрителя на творчество. Однако, вначале поясню. Спектакль - о Женщине и для Женщин, хотя писать о нем будут скорее всего мужчины. И вот мне подумалось о том, что ценность Людмилы Духовной не столько ее артистический талант, сколько природное умение быть Женщиной. А женщина должна нравиться мужчине, вне зависимости от его и ее возраста".

Беюк Ага: "ЭТО ЧУДО – Чудо Лицедейства в Театре Одной Актрисы! В Нашем Театре открыли новую площадку - Камерную Сцену! Кому ж её было открывать, если не ЕЙ, тем более всё совпало - Театр стал Академическим и Юбилей Славный и Орден «СЛАВЫ»! Теперь мы с гордостью можем говорить, что у нас есть и Поэтический Театр, в котором ОНА поднялась на очередную свою Вершину, ведь главное в творческом поиске – открытие новых жанровых особенностей.

На мой взгляд, Людмила Духовная одна из лучших актрис нашего времени. И во многом ЕЁ искусство сформировалось на поэтической драматургии поэтов, творчество которых так близко ЕЙ! Создатели спектакля и Актриса сплели воедино стихотворения разных авторов общей темой: Женщина как часть самой Природы, жаждущая Любви как обновления и продолжения Жизни. Аскетичность декораций оправдана: ЕЙ достаточно ЕЁ голоса, глаз, лица… мимики для того, чтобы девочка мгновенно вырастала в девушку. Потом всего лишь с детским чепчиком в руках вдруг становиться беременной молодой женщиной, обещающей подарить Любимому Дочь! Поворот головы и она «выключает» ЭТОТ СВОЙ ГЕНИАЛЬНЫЙ БЛЕСК В ГЛАЗАХ и становится… старухой… немощной и желающей всё забыть. Аккорды зажигательной цыганской мелодии и она ,умудренная опытом Женщина… возвращается и рассказывает нам о лучших годах своей Героини! Каждое стихотворение в спектакле – словно определенный этап бытия… вместе с тем самостоятельный, законченный художественный рассказ о женских радостях и горе: мечты, ожидания, потери и приобретения.

Новая Площадка в Театре она ведь как Лаборатория для эксперимента – можно «Женщину в ночи» в качестве базисной части нарастить еще несколькими персонажами и выпустить отдельным объемным Поэтическим Спектаклем и на Основной Сцене, а можно сделать «диптих»…где «Женщина ..» в первом отделении, а «Мужчина…» во втором! Да, мало ли на что еще способны наши Творческие Лидеры! Огромная Благодарность всем тем, кто работал над созданием Спектакля и Новой Камерной сцены… ВСЕМ_ВСЕМ_ВСЕМ – кто ставил творческую часть спектакля и тем… кто физически осуществлял творческие замыслы. ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ ОКАЗАЛСЯ КОМОМ! Самое ужасное в спектакле - ОН БЫСТРО КОНЧИЛСЯ.

Спектакль рекомендуем к просмотру Людям с «тонкой настройкой», умеющих Любить, Мечтать, Размышлять, Удивляться, понимающий Поэзию, а молодому поколению в качестве прививки для стойкого и пожизненного иммунитета от безвкусицы!".

Наиля Балакишиева: "Меня не трудно довести до слез.. Плохих или хороших - не важно. Но то, что я увидела и услышала сегодня в стенах Русского Драматического театра, превзошло все ожидания. Можно ли показать, нет, не так... Можно ли прожить на сцене за ничтожно короткий срок все чувства, все эмоции, которые когда-либо вы чувствовали, ощущали, проживали? Ответ - ДА! Это было сделано сегодня. На открывшейся в Русской драме Камерной сцене. На премьере нового спектакля «Женщина в ночи». Я не умею писать рецензии. Я умею лишь выражать свои чувства. Во время действа - молчанием, улыбкой, слезами. После - неловкими словами. Что и делаю сейчас. Сегодня на сцене блистала Людмила Духовная. Сегодня на сцене менее чем за час был прожит кусочек ночи, а в нем - целая жизнь. Сегодня звучали гениальные стихи, собранные и нанизанные ювелирно, тонко в жемчужное ожерелье пережитого Женщиной. Сегодня была Игра и Жизнь в едином целом. Сегодня Мастерство и Талант переплелись с Сердцем и Душой.

Это было непередаваемо. Больше слов не осталось.

«Послушайте! Ведь, если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно? Значит - кто-то хочет, чтобы они были?...»

Мила ханум! Пусть Ваша звезда горит, не угасая! Виват!!

Р.С. Вчера действом было Слово. Оно не нуждалось в подпитке или поддержке. Игра с тенью, чепчик, колокольчик, свечи, альбом, телефон и тд, было задумано великолепно, но закрой я глаза и просто СЛУШАЯ, уже можно было пережить практически ту же гамму эмоций, что было пережито во время спектакля.

Мне казалось вчера - «как же мало! Как быстро закончилось!» А сегодня и эта задумка режиссера и актрисы уложилась последним пазлом в моей голове. Вдох... и не выдохнуть. Не успели. Спектакль так и остается внутри тебя".

Айша Мурадова: "Состоялась премьера моноспектакля ,,Женщина в ночи" с Людмилой Семеновной Духовной.Великолепная,живая постановка,смотрелась на одном затаившемся дыхании. Время для "вхождения" в спектакль- пара минут! Зал был ,,взят" с только одного ее появления, первых движений,с одного взгляда со сцены..еще до произнесения первых слов.Это такая редкость, это умеют только Великие Актрисы! Самые Лучшие!Самые Любимые..Такое сочетание таланта, красоты и безграничного обаяния..Достойна всех наград за любую свою роль! Браво!!"

Нигяр Велиева: "Можно много говорить о таланте, но увидев сегодняшний спектакль, ещё раз убеждаешься в том, что Людмила Духовная не просто талантливая актриса ,а НЕСРАВНЕННАЯ!!! Незабываемый вечер с Людмилой Духовной! Браво!!"

(Автор: Вугар Иманов)

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