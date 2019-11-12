Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)

12 ноября 2019 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В бакинской галерее QGallery открылась персональная выставка "Цвета жизни" живописца, старшего преподавателя кафедры изобразительного искусства художественного факультета Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (ADMİU) Рашада Джабарова, сообщает Trend Life.

В экспозицию вошли более тридцати работ художника. Его творчество - это переход от реализма и фигуративизма до постмодернизма. Образно выражаясь – от правдивого воспроизведения действительности в её типичных чертах и стремления запечатлеть объект, сохранив его схожесть с объектом в реальности - до выражения человеческого мировосприятия, состояния души. Ведь, постмодернизм – это способ выразить себя и его главные особенности - противопоставление реализму, отрицание норм, применение готовых форм, а также ирония. Вот такая своеобразная противоречивость и приводит к созданию, так называемых, художественных деликатесов на холсте.

Среди гостей были ректор ADMİU Джейран Махмудова, мэтр азербайджанского абстракционизма, кавалер ордена "Шохрат", народный художник Ариф Азиз, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Салхаб Мамедов, завсектором изобразительного и декоративного искусства министерства культуры Галиб Гасымов и другие, которые отметили самобытность творчества художника, богатого яркими красками и анималистикой, образами и пейзажами. При этом, он является уникальным примером синтеза трудолюбия и таланта, успешного художника и преподавателя, передающего свой богатый опыт молодому поколению.

Выставка продлится до 17 ноября.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)
  • Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)
  • Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)
  • Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)
  • Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)
  • Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)
  • Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)
  • Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)
  • Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)
  • Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)
  • Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)
  • Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)
  • Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)
  • Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)
  • Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)
  • Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)
  • Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)
  • Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)
  • Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)
  • Художественные деликатесы Рашада Джабарова (ФОТО)
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