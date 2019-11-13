Музыка древнего Гюлистана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама при поддержке Института фольклора НАНА состоялся концерт Ширванских ашугов, сообщает Trend Life.

Вечер прошел в рамках проекта "Вечера ашугской музыки" (Aşıq musiqisi axşamları). Oсновная цель проекта – пропаганда ашугского искусства, являющегося одной из древних составных частей азербайджанской музыкальной культуры устной традиции.

Ширван - историческая область Азербайджана расположенная к северо-западу от Баку, на юго-восточной покатости гор Большого Кавказа. Во II веке до нашей эры Ширван был колыбелью Кавказской Албании, столица которой находилась в древнем городе Кабала (современная Габала). Это государство процветало здесь в течение шестисот лет, пока не попало под влияние Сасанидского Ирана, который к началу VI века установил в этих местах полное господство. Именно Сасаниды и дали название территории Ширван (Шарван). Последующие два столетия ознаменовались для Ширвана чередой захватов и кровопролитных войн. В VIII веке столицей Ширвана становится Шамаха, а править здесь начинают Ширвашахи. До 16-го века это было одно из самых значительных государств Азербайджана - государство Ширваншахов со столицей в городе Шамахы. В середине XVIII века в Ширване было создано отдельное Ширванское ханство. Ширванский край зачастую называли Гюлистаном - цветником.

Руководитель отдела Института фольклора, заслуженный работник культуры Эльхан Мамедли рассказал о пути развития Ширванской школы ашугов. В концертной программе приняли участие Агамурад Ширванлы, Аббас Мусаханоглы, Эвезхан Ханкишиев, Гашим Губалы, Мухаммед Ширванлы, Инджи Ширванлы, Хамис Ханышоглы, Мехарет Габилоглы, Хеял Нифталиев и Рза Мамедов.

Искусство азербайджанских ашугов - это совокупность поэзии, искусства рассказывания историй, танцев и вокальной инструментальной музыки. Ашугское искусство считается символом национальной идентичности и хранителем азербайджанского языка, литературы и музыки. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Международный центр мугама реализовывает ряд проектов, посвященных пропаганде азербайджанской национальной музыки, среди которых "Вечера мугама", "Вечера дастана", "Вечера ашугской музыки", "Жемчужины этнической музыки".

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(Автор: Вугар Иманов)

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