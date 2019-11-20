Известные произведения в сочетании с виртуозным исполнением – концерт в Баку

20 ноября 2019 16:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 21 ноября в 19:00 будет представлена концертная программа с участием Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Коллектив выступит под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра, народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова. Солист программы - заслуженный артист, виолончелист Алексей Милтых.

Музыканты подготовили для гостей вечера яркую концертную программу. Известные классические произведения в сочетании с виртуозным исполнением подарят меломанам много приятных моментов.

На вечере прозвучат сочинения - Артюра Онеггера, Феликса Мендельсона, Фрэнка Бриджа, Йозефа Гайдна, Хуго Вольфа.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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