"Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)

20 ноября 2019 18:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Ширваншахов прошло открытие экспозиций и презентация проектов VI Международной биеннале современного искусства "Алюминий", сообщает Trend Life.

Выступая на мероприятии директор Азербайджанской государственной картинной галереи Галиб Гасымов отметил, что на биеннале получили приглашения более 40 зарубежных художников из 17 стран мира. От Азербайджана участвуют около 30 авторов. Стратегические цели биеннале - развитие современного искусства, а также объединение инноваций и тенденций в сфере современного искусства в зарубежных странах и Азербайджане, с тем, чтобы создать взаимодействие между художниками.

О значимой роли биеннале в развитии современного искусства рассказали директор Музейного центра "Ичеришехер" Амина Меликова и куратор биеннале, доктор философии по искусствоведению Диляра Вагабова.

Далее состоялось ознакомление с экспозицией.

Отметим, что биеннале проводится в Баку с 2003 года и подразумевает участие кураторов, художников и художественных критиков Азербайджана и зарубежных стран. Организаторы мероприятия – министерство культуры и Союз художников Азербайджана. На биеннале будут представлены живописные полотна, графические работы, скульптуры, инсталляции, видео-арт, фотоработы, а также перформансы художников из Азербайджана, Германии и Грузии.

VI Международная биеннале современного искусства "Алюминий" проходит с 20 по 25 ноября 2019 года в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
  • "Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
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