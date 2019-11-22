YARAT представил "Хрупкие рубежи: Взгляд на (не)видимые границы Ирана" (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Центре Современного Искусства YARAT состоялось открытие выставки "Хрупкие рубежи: Взгляд на (не)видимые границы Ирана", организованной Пространством Современного Искусства YARAT, сообщает Trend Life.

На открытии выставки присутствовали общественные деятели, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, известные деятели культуры и искусства, творческой интеллигенции и молодежи.

Выступая на открытии экспозиции, художественный руководитель Пространства Современного Искусства YARAT Суад Гараева-Малеки отметила, что "Хрупкие рубежи: Взгляд на (не)видимые границы Ирана" – это крупномасштабная выставка, на которой представлены работы иранских художников. Среди авторов работ есть те, кто проживает в Иране, а также авторы, живущие в других странах мира.

Суад Гараева-Малеки добавила, что свои работы на выставке представили 15 молодых авторов, а также экспонируется работа художника, чье творчество занимает важное место как в нашей истории, так и в истории Ирана - Мирзы Кадыма Иревани (XIX век). Работу Мирзы Кадыма Иревани на время проведения выставки предоставил Азербайджанский национальный музей искусств. Специально для YARAT иранскими художниками было создано шесть новых работ.

По словам куратора проекта Анны Фех, экспозиция представлена на двух этажах Центра Современного Искусства YARAT. На первом этаже демонстрируется экспозиция, исследующая невидимые границы между пространством тела и пространством города, хаосом и порядком, пространством личным и культурно-социальным, между "я" и "остальные". На втором этаже представлена контр-экспозиция, сфокусированная на исследованиях проявлений безграничности и физических аномалий в природе – на земле, в небе, в воде.

Куратор выставки Фарах Пирие подчеркнула, что была проведена большая исследовательская работа. "Мы рассматривали творчество около 200-300 художников, состоялась поездка в Тегеран, также мы встречались с авторами, находящимися за пределами страны. Выбор пал на этих художников, так как именно их работы ссылаются на те темы, о которых нам важно рассказать в рамках этой выставки. Это тема границ, ограничений как физических, так и метафорических. Если мы говорим о физических границах – это геополитические границы, если о метафорических, то есть невидимых границах - это социальные, культурные, ментальные ограничения, с которыми мы сталкиваемся порой ежедневно. Помимо указанных границ, на данной экспозиции мы также рассматриваем отношения Азербайджаном и Ираном, поэтому работа Мирзы Кадыма Иревани и была включена в экспозицию", - сказала Фарах Пирие.

Выступая на мероприятии, иранский художник Навид Нур выразил признательность организаторам экспозиции, а также все гостям мероприятия. Нур рассказал о работах, которые вошли в экспозицию, а также об их смысле и значении.

Далее гости мероприятия ознакомились с выставкой.

В экспозицию вошли совершенно новые произведения, работы созданные за последнее время 15 художниками, которые рассматривают границы как нечто сомнительное, эфемерное и неустойчивое, утверждая, что никакие пределы – будь то культурные, территориальные или психологические, не бывают поистине долговечными. Исследуя дилемму рубежей в контексте Ирана и соседних с ним стран, выставка поднимает вопросы, касающиеся политической идентичности, а также внутренних, межличностных и международных границ.

В экспозиции представлены произведения современных художников Назгёль Ансариния, Камруза Арама, Дадбеха Бассира, Робина Мандэль, Али Момени, Тимо Нассери, Жале Несари, Навида Нура, Лейлы Пазуки, Неды Разавипура, Сары Рахбара, Газалех Хедаят, Самиры Ходаэи, Геларе Хошгёзарана, Самиры Эскандарфар, а также жившего и творившего в XIX веке Мирзы Кадыма Иревани.

Название выставки позаимствовано из заглавия эссе профессора Фирузы Кашани-Сабет "Хрупкие рубежи: убывающие владения Каджарского Ирана", где выделены два типа границ - разделения буквальные, физические и разграничения метафорические, культурные. Выставка YARAT освещает ненасильственное разделение близких культур – тихую демаркацию, которая подрывает корни коллективного сознания, препятствует конструктивному диалогу этих культур и отвергает их общую историю, веру и культуру.

Новая мультимедийная работа Камруза Арама "Элегия для голубой архитектуры" (2019) содержит множество узнаваемых вкраплений из культуры Ирана, Азербайджана и Афганистана – стран, объединенных персидским наследием, сохранившимся в различных формах и материалах. Камруз Арам поясняет: "Если возраст какого-то объекта культуры насчитывает сотни лет, а рубежи, разграничивающие здешние народы, на протяжении веков смещались и эволюционировали, то всякое утверждение о национальном происхождении данного объекта является сомнительным (очевидно, что происхождение географическое вовсе не обязательно совпадает с национальным)". Инсталляция расположена так, будто она ведет диалог с картиной "Портрет сидящей женщины" (1870 год, темпера) азербайджанского портретиста Мирзы Кадыма Иревани, известного своими "типично персидскими" миниатюрами. Работа Лейлы Пазуки "Без названия (Комната № 3)" (2012/2019) также исследует понятие культурных границ: "Неписанные правила, культурные и социальные табу, консервативные и традиционные ограничения, неизвестные нам законы – все это является невидимыми границами, с которыми мы постоянно сталкиваемся и ежеминутно пересекаемся, сами того не осознавая".

Перекликаясь с этим, на втором этаже представлена контр-экспозиция, сфокусированная на исследованиях проявлений безграничности и физических аномалий в природе – на земле, в небе, в воде. Иммерсивные мраморно-зеркальные ворота, созданные художником Навидом Нуром, действуют как портал времени, открывая вход в параллельные миры. Тимо Нассери в своей заказной работе "Ночь, которая не кончается, или свет, который нам ни к чему" (2019) также обратился к образу Вселенной, где звезды сделаны из маленьких черных каменных зёрен, которые медленно растворяются и исчезают. Неда Разавипур в работе "Жидкое тело" (2019) исследует понятие коллективной памяти в привязке к своему детству, проведенному на берегах Каспийского моря. Ее аудио и видео инсталляция документирует правдивые истории, собранные от Астары до Джульфы (Иран), включая рассказы о влюбленных, разделенных границей по реке Араз. Граница по Аразу вдохновила и Жале Несари, которая в своем новом заказном видеофильме шепотом декламирует стихи из шедевра поэта Низами Гянджеви "Лейли и Меджнун" (1188), где главные герои насильно разлучены и обреченно оплакивают свою судьбу.

Кураторы выставки - Фарах Пирие и Анна Фех. Выставка будет представлена до 16 февраля 2020 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.