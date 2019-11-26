В Баку стартовала Неделя турецких фильмов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялась торжественная церемония открытия V Недели турецких фильмов в Баку, которая пройдет 25-29 ноября, сообщает Trend Life.

Перед церемонией открытия прошла пресс-конференция с участием турецких актеров и режиссеров. В состав турецкой делегации вошли – координатор Недели турецких фильмов Онер Кылыч, режиссеры Сеид Чолак (фильма "Kapan"), Шукру Аладжам ("Locman"), Мурат Шекер ("Çakallarla dans 5"), Мустафа Котан ("Annem"), актрисы Ниса София Аксонгур, Елиз Куванджи и Чагла Ирмак.

"В этом году мы проводим пятую по счету Неделю турецких фильмов. В программу включены пять фильмов. Тема Недели кино - чувства людей, истории их судеб. В кинокартинах, которые будут продемонстрированы, зрители увидят истории близкие им самим. Наряду с художественными фильмами, в рамках недели мы также представим один анимационный фильм", - сказал Кылыч.

Турецкие актеры и режиссеры, вошедшие в состав делегации, впервые приехали в Баку и выразили восторг красотой города, и его неповторимой архитектурой. Гости отметили, что ждут встречи с азербайджанскими зрителями и им очень им интересно узнать их мнение о фильмах.

Далее состоялось торжественное открытие V Недели турецких фильмов в Баку, которая проходит при организации министерства культуры и туризма Турции, посольства Турции в Азербайджане, агентства TİKA, общества Yerli Düşüncə и Киноцентра "Низами".

На мероприятии координатор проекта Онер Кылыч, киновед, заслуженный деятель искусств Азербайджана Аяз Салаев, турецкий депутат, председатель общества Yerli Düşüncə Метин Гюндогду, депутат Милли Меджлиса (парламент) Ганира Пашаева, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал отметили, что Азербайджан и Турция являются двумя дружественными и братскими странами. Проведение Недели турецких фильмов имеет важное значение в расширении, укреплении и развитии отношений между двумя странами в сфере культуры и искусства.

Было отмечено, что азербайджанские зрители всегда проявляли большой интерес к турецкому кино. Далее со стороны организаторов Недели фильмов членам турецкой делегации были вручены плакеты.

Затем внимаю гостей вечера был представлен фильм "Locman".

Отметим, что в рамках Недели турецких фильмов пройдут показы:

- 26 ноября в 17.00 состоится показ фильма "Loсman", а в 19.00 киноленты "Kapan".

- 27 ноября в 17.00 будет продемонстрирована картина "Annem", в 19.00 - "Çakallarla dans 5".

- 28 ноября в 17.00 зрители смогут посмотреть киноленту "Çakallarla dans 5", а в 19.00 фильм "Kapan".

- 29 ноября в 17.00 в Киноцентре состоится показ фильма "Rafadan Tayfa", в 19.00 - "Annem".

Вход на показы свободный.

(Автор: Джани Бабаева)

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