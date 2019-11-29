Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)

29 ноября 2019 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском конгресс центре 19 апреля в 20.00 будет представлен грандиозный спектакль "История любви и бессмертия…" Турецкого театра танца Паша (Pasha Dance Theater), сообщили Trend Life в пресс-службе 33 EVENT Baku.

Театрализованное шоу Pasha Dance Theater, спроектированный в современной интерпретации танцевальных фигур, было создано с целью показать историю молодого Паши, роман о первой любви в исторической структуре, раскрывающего все великолепие Османской Империи.

Работа над проектом шла три года. Впервые спектакль был представлен широкой общественности в 2015 году, после репетиций, которые длились почти год. В спектакле около 2000 костюмов и визуальных эффектов, использованы мотивы 25-ти регионов! Оригинальная музыка, созданная композитором Юджелем Арзен, является ярким дополнением к колоритным костюмам и великолепной хореографии.

Всё богатство Османской культуры Pasha Dance Theater представляет в единстве танцоров и акробатов из Грузии, Болгарии, Турции и Кубы…

С Балканских танцев, сопровождаемых самыми радостными мелодиями, Pasha Dance Theater начинает рассказ истории любви молодого Паши и прекрасной наложницы. В ритмах танца "Хорон", которые как волна играют внутри и перекрикивается с "Зейбек", врагами несправедливости, переносят зрителя к фигурам Кавказа, на крутых горах которого ревностные реки завидуют восточному танцу живота, а восторженная Грузия с величественным кружением "Семазен" уносит в любовь молодых людей…

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
  • Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
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