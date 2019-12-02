В Баку показали как бороться с невежеством и властью денег (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре юного зрителя прошла премьера спектакля "Огтай Эльоглу", поставленного народным артистом, режиссером Вагифом Асадовым по мотивам одноименной пьесы азербайджанского классика, драматурга Джафара Джаббарлы, сообщает Trend Life.

Художник - Мустафа Мустафаев, музыкальное оформление – Шамхал Новрузлу.

В ролях – народные артисты Гурбан Исмайлов, Ясин Гараев, заслуженные артисты Эльшан Рустамов, Шовги Гусейнов, Эльнур Керимов, Гамара Мамедова, Эльнур Гусейнов, Эльшан Чарханлы, актеры Керем Хадызаде, Манафа Дадашов, Севиндж Мехралиева, Гюнель Мамедова, Ася Атакишиева,Эльшан Гаджибабаев, Анар Сейфуллаев, Анар Сейфуллайев, Халиг Бекиров, Вугар Мамедалиев, Джейхун Мамедов, Рамиль Мамедов, Рашад Сафаров, Вахид Оруджоглу, Эльшан Яхъяев, Эльшан Шихалиев, Эйваз Ибрагимов, Айдын Демиров, Мирзаага Мирзоев, Кенуль Абилова, Айгюн Фатуллаева, Илаха Амирханова, Хилал Демиров, Незрин Исмаилзаде, Имран Гурбанов.

Пьеса "Огтай Эльоглу" написана в 1922 году. Произведение повествует о борьбе с невежеством, властью денег, гражданской позиции интеллигенции в борьбе с этими уродливыми явлениями в обществе. Главный герой – молодой парень по имени Огтай, который считает себя Эльоглу (с азербайджанского – сын народа) посвящает свою жизнь просветительской деятельности, бескомпромиссной борьбе с негативными явлениями во имя будущего развития общества. Это становится жизненным идеалом актера, который начинает борьбу со своей театральной труппы, и вопреки всем препятствиям стремится создать национальный театр. Жизнь Огтая кардинально меняется, когда он влюбляется в Фирангиз - девушку из богатой семьи. Под жестким влиянием брата Аслана она отвергает любовь бедняка. Огтай впадает в отчаяние, ненавидит весь мир и за нападение на губернатора его отправляют в ссылку на десять лет. Он вновь возвращается на сцену и продолжает свою борьбу. Он становится популярным актером. Его любимую, насильно выданную замуж, бросает муж. Это позволяет ему воплотить свою мечту – увидеть на национальной театральной сцене первую женщину. Ею становится Фирангиз, они вместе играют в постановке по пьесе Шиллера "Разбойники" – Карла и Амалию. Но это не становится судьбоносным проявлением любви, а приводит к еще большей трагедии. В драме Шиллера - Карл убивает Амалию. На сцене происходит то же самое, только не по-театральному, а на самом деле - Огтай убивает Фирангиз. Это можно считать и местью, и избавлением ее от мук, причиняемых боратом, и своеобразным мистическим знамением – первая женщина на национальной сцене отныне будет жить вечно…

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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