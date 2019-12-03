В Баку рассказали, как снять мультфильм (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском французском лицее прошло мероприятие, посвященное второму Международному фестивалю анимационных фильмов ANİMAFİLM, сообщили Trend Life в пресс-службе ANİMAFİLM.

Мероприятие проведено при организации Фестиваля ANİMAFİLM и поддержке Французского института в Азербайджане и министерства культуры.

В нем принял участие известный азербайджанский режиссер анимации, заслуженный работник культуры Эльчин Хами Ахундов, который объяснил процесс работы над анимационным фильмом.

На вечере состоялся показ работ азербайджанских и французских режиссеров, вошедших в программу второго Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM в Баку, а также мультфильмов "Tıq-tıq xanım" (Тыг-тыг ханым") и "Tırtılın arzusu" ("Мечта гусеницы"). Учащиеся лицея написали письма режиссерам анимационных фильмов "İron Me", "Le Mans 1955", "How a song saved a species", в которых поделились своими впечатлениями.

Напомним, что второй Международный фестиваль анимационных фильмов ANİMAFİLM прошел в Баку 18-20 октября. Главная цель проекта – объединить местных и зарубежных зрителей и профессионалов в сфере анимации. В течение фестиваля вниманию зрителей были представлены анимационные фильмы, снятые для детей и взрослых, состоялись воркшопы и другие мероприятия.

(Автор: Джани Бабаева)

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