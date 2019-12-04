В Баку пройдет гала-концерт Viva Opera азербайджанских звезд

4 декабря 2019 15:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 7 декабря состоится гала-концерт "Viva Opera" с участием ведущих солистов, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В гала-концерте примут участие народные артисты Азербайджана Фидан Гаджиева, Самир Джафаров, Акрам Поладов, Али Аскеров, заслуженные артисты Афаг Аббасова, Инара Бабаева, Сабина Вахабзаде, Фарид Алиев, Джахангир Гурбанов, Ильхам Назаров, Алиахмед Ибрагимов, Илаха Эфендиева, Фарида Мамедова, солисты Талех Яхъяев, Нина Макарова. В концерте также примет участие хоровой коллектив театра.

В этот день прозвучат популярные произведения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Джоаккино Россини, Жоржа Бизе, Петра Чайковского, Пьетро Масканьи, Гаэтано Доницетти, Вольфганга Амадей Моцарта, Николая Римского-Корсакова, Георга Генделя и Жюль Массне.

Дирижировать гала-концертом будет заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, главный дирижер и музыкальный руководитель театра Эйюб Гулиев.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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