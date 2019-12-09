Когда сила духа творит чудеса. Это азербайджанский Стиви Уандер (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мурад Садых – талантливый исполнитель, чья история жизни служит примером для многих. "Я плохо вижу и хожу, но никогда не теряю чувства оптимизма, потому что каждый день, час, минута или секунда – это дар Всевышнего, которому ты должен быть благодарен, несмотря на все трудности жизни", - говорит Садых, который несмотря ни на что идет к своей мечте. В его сердце живет музыка и любовь к окружающему миру. Музыка дарит Мураду Садыху гармонию, созвучие нот делает его счастливым, и этим счастьем певец щедро делится со всеми слушателями.

На сцене Международного центра мугама в Баку состоялся сольный концерт Мурада Садыха "Qəlbimin nəğmələri" (Песни моей души), сообщает Trend Life. Гостями вечера стали известные деятели культуры и искусства, представители общественных объединений и творческой молодежи, а также многочисленные поклонники певца.

Пока зрители в зале с нетерпением ожидали выхода Мурада Садыха на сцену, друзья исполнителя подготовили ему сюрприз. За кулисами Садыха ждал праздничный торт, который певец разрезал под аплодисменты близких и друзей. Конечно, перед выходом на сцену Мурад Садых, как и любой артист волновался, но поддержка родных сыграла важную роль и переживания отступили.

Кстати, слова поддержки перед концертом Садых услышал не только от отечественных звезд, но и от легендарного российского пианиста-виртуоза, композитора, лауреата международных конкурсов, профессора Барселонской академии музыки имени Пабло Казальса, Академии современной музыки в Вене, Чешской консерватории Сени Сон (Семён Авангардович Сон).

Ведущей вечера выступила Лейла Гулиева, которая рассказала о творческом пути певца, подчеркнув, что даже слушатели, которые хорошо знакомы с репертуаром исполнителя, после концерта откроют для себя совершено нового Мурада Садыха.

"Сегодня для меня на самом деле очень ответственный и значимый вечер. Рад и счастлив видеть в зале столько слушателей, спасибо вам за то, что вы рядом. Добро пожаловать на мой концерт под названием "Песни моей души", - обратился к публике Садых.

Мурад Садых действительно подготовил для публики очень обширную программу, в ходе которой прозвучали и народные песни, и эстрадные, а также классические композиции. Кстати, на сцене Мурад Садых выглядел очень элегантно, а помогла ему в этом руководитель Дома моды и Центра азербайджанской национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова, которая специально для певца подготовила эксклюзивный костюм.

Свой концерт Мурад Садых начал с народной музыки. Исполнитель выступил в сопровождении ансамбля народных инструментов "Naz-nazı", художественным руководителем которого является заслуженный артист Малик Мансуров. Совместное исполнение Мурада Садыха и победителя VI Телевизионного конкурса мугама Пярвиза Гасымова песни "Külək" (Ветер) вызвало овации публики.

В ходе вечера сцену с Мурадом Садыхом разделили пианистка, лауреат международных конкурсов Вюсаля Бабаева, композитор, пианистка, главный педагог Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) Севда Мамедли, которые в тандеме с певцом представили яркие композиции.

Также Мурад Садых выступил в сопровождении Камерного оркестра БМА под управлением Джавада Тагизаде. Певец исполнил композиции "Синяя вечность" и "Луч солнца золотого" из репертуара Муслима Магомаева.

Поздравить Мурада Садыха пришла поэтесса, руководитель литературного проекта SÖZ (Слово), член Союза писателей Азербайджана Нигяр Гасанзаде, которая сказала много теплых слов в адрес певца. "Мурад является примером для очень многих из нас, он несмотря на все сложности, с которыми ему приходится сталкиваться, продолжает любить эту жизнь, продолжает верить в успех и добро. Мурад, большие спасибо за твое жизнелюбие", - отметила Гасанзаде, и прочитала свои стихи.

На вечере Мурад Садых исполнил композиции из своего репертуара, эти песни вызвали восторг и бурные аплодисменты публики. После завершения каждой из композиций в зрительном зале раздавались крики "Браво, Мурад!".

Мурад Садых поблагодарил преданных поклонников, коллег по творческому цеху за поддержку и интерес к его творчеству, а также организаторов концерта. Певец также выразил огромную благодарность своим родителям Рене и Садыху Садыховым за тепло, понимание и поддержку, которыми они его всегда окружали.

29-летнего Мурад Садых, которого называют "Кавказский Стиви Уандер", является лауреатом международных фестивалей, среди которых "Бакинская осень", III и VIII Международных фестивалей творчества инвалидов "Жизнь безграничных возможностей" в Москве, X Международного фестиваля интегрированных театров "Солнечная волна" в Киеве, обладателем Хрустального кубка и почетного диплома мэрии Санкт-Петербурга IV Международного фестиваля творчески одаренных людей с ограниченными возможностями "Звезда надежды". Принимал участие в фестивале "Белая трость - толерантность, равноправие, интеграция" в Центре оперного пения Галины Вишневской в Москве. Награжден Министерством молодежи и спорта Азербайджана премией "Gənclər mükafatı laureatı" и "Хрустальным кубком". Удостоен почетным дипломом "Ustad-Sənətkar"("За исполнительское мастерство") от Совета правления профсоюза работников СМИ Азербайджана, рядом национальных премий в области эстрадного искусства.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор и фото –Джани Бабаева)

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