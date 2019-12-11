В Пятигорске отметили 650-летие великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими (ФОТО)

11 декабря 2019 17:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Пятигорске (Россия) прошло мероприятие, посвященное 650-летию великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими, сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт города-курорта.

Большой концерт, посвященный творчеству поэта, состоялся в городском Доме культуры. Своим выступлением гостей вечера порадовали: участник международных фестивалей - азербайджанский ансамбль "Ширван", народный артист Азербайджана Самир Джафаров и ансамбль народных танцев "Новруз". Прозвучали на вечере и строки из произведений самого Имадеддина Насими.

"Важно то, что азербайджанская община стремится сохранить свою культуру. Мы работаем в том ключе, чтобы всегда знакомиться с особенностями, литературой, историей народов, которые живут на территории нашего города. Чем лучше мы друг друга знаем, тем крепче будет наша дружба", - подчеркнула председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько.

(Автор: Джани Бабаева )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Пятигорске отметили 650-летие великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими (ФОТО)
  • В Пятигорске отметили 650-летие великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими (ФОТО)
  • В Пятигорске отметили 650-летие великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими (ФОТО)
  • В Пятигорске отметили 650-летие великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими (ФОТО)
  • В Пятигорске отметили 650-летие великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими (ФОТО)
  • В Пятигорске отметили 650-летие великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими (ФОТО)
  • В Пятигорске отметили 650-летие великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими (ФОТО)
  • В Пятигорске отметили 650-летие великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими (ФОТО)
Новости по теме
В связи с 650-летием Насими в Нафталане посадили тысячи деревьев (ФОТО)
Общество 6 декабря 16:52
Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
Политика 6 декабря 16:26
Праздник в Мушфигабаде - акция по посадке 650 тыс. деревьев, концертная программа, знаменитости (ФОТО)
Общество 6 декабря 15:30
В Баку организована широкомасштабная акция по посадке деревьев (ФОТО)
Общество 6 декабря 15:23
В Агджабеди тоже проходит акция по посадке деревьев (ФОТО)
Общество 6 декабря 13:18
Нефтяники Азербайджана присоединились к экологической акции «Посадим за один день 650 тысяч деревьев»
Общество 6 декабря 13:12
Лента новостей
Увеличился объем денежных переводов из-за границы в Грузию
Финансы 18:04
Рост производства текстильной продукции в Казахстане превысил 20%
Бизнес 18:04
Названы точные сроки открытия малого предприятия в одном из регионов Азербайджана
Бизнес 17:59
Минэнергетики Турции приостановило участие компании «ÖZEL KAZAN» в тендере
Энергетика 17:58
Стали известны причины возможного подорожания кофе в Грузии
Финансы 17:57
Стала известна дата диагностического оценивания психологов в Азербайджане
Общество 17:55
В бюджете Ирана предусмотрена ежедневная продажа 1 млн баррелей нефти
Экономика 17:54
ЕБРР запускает новый проект в Грузии
Финансы 17:48
В Госагентство Азербайджана поступило более 450 запросов по ОМС
Финансы 17:47