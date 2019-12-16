Восточная сказка для бакинцев

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 28 декабря состоится премьера спектакля "Приключения Алладина, принцессы Жасмин и Джинна-духа лампы", поставленного по мотивам сказки "Волшебная лампа Алладина", сообщает Trend Life.

Руководитель постановки - народный артист Азербайджана, главный режиссер театра Александр Шаровский, режиссёр-хореограф - Рауля Турккан, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов.

Аладдин - главный герой одной из наиболее знаменитых арабских сказок, входящих в собрание "Тысяча и одна ночь". Жизнь Алладина меняется, когда он находит волшебную лампу, в которую заключен джинн…

Спектакль будет представлен зрителям 28 декабря в 12.00, 30 и 31 декабря 2019 года, а также 2, 3, 4 января 2020 года в 12.00 и 15.00.



Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, и онлайн на сайте iTicket.Az

(Автор: Джани Бабаева)

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