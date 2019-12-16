Восточная сказка для бакинцев

16 декабря 2019 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 28 декабря состоится премьера спектакля "Приключения Алладина, принцессы Жасмин и Джинна-духа лампы", поставленного по мотивам сказки "Волшебная лампа Алладина", сообщает Trend Life.

Руководитель постановки - народный артист Азербайджана, главный режиссер театра Александр Шаровский, режиссёр-хореограф - Рауля Турккан, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов.

Аладдин - главный герой одной из наиболее знаменитых арабских сказок, входящих в собрание "Тысяча и одна ночь". Жизнь Алладина меняется, когда он находит волшебную лампу, в которую заключен джинн…

Спектакль будет представлен зрителям 28 декабря в 12.00, 30 и 31 декабря 2019 года, а также 2, 3, 4 января 2020 года в 12.00 и 15.00.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, и онлайн на сайте iTicket.Az

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Впервые в жизни посадил дерево - народный артист Азербайджана Александр Шаровский (ФОТО)
Общество 7 декабря 10:34
Народный артист России Юрий Александров о визите в Баку - интервью (ФОТО)
Интервью 2 декабря 17:19
Искатели жемчуга появятся в Баку (ВИДЕО)
Культура 2 декабря 12:01
Бакинцам подарили еще один день сказочного путешествия (ВИДЕО)
Культура 30 ноября 11:25
Невежество, или Семейно-бытовые вопросы в Баку (ФОТО)
Культура 29 ноября 16:22
Синий трактор в Баку – бесплатная фотосессия (ВИДЕО)
Интересное 27 ноября 17:23
Лента новостей
Узбекский "Нефтегазинвест" объявил тендер
Тендеры 12:03
Азербайджанский народ не должен слушать выходцев из НФА
Политика 11:59
Туркменистан утвердил свой состав межправкомиссии с Турцией
Туркменистан 11:48
Азербайджано-грузинские энергосистемы подключены к оптической кабельной связи (ВИДЕО)
Энергетика 11:43
Иранская нефтехимическая компания "Харк" расширила производство
Экономика 11:38
Обнародованы объемы перевалки грузов через порты Турции в ноябре
Транспорт 11:31
EIB об основных направлениях сотрудничества с Азербайджаном
Финансы 11:30
В Баку приехала Принцесса европейского джаза (ФОТО)
Культура 11:24
Официальный курс узбекского сума на 17-23 декабря
Финансы 11:21