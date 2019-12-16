Игра в снежки летом в Баку

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 21 декабря состоится премьера спектакля по пьесе народного поэта Вагифа Самедоглу "Игра в снежки летом", сообщает Trend Life.

Постановка осуществляется в рамках госзаказа министерства культуры Азербайджана и приурочена к 80-летию со дня рождения Вагифа Самедоглу (1939-2015).

Режиссёр-постановщик - народный артист Азербайджана, главный режиссер театра Александр Шаровский, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, хореография - Рауля Турккан, ассистент режиссёра - заслуженный артист Салман Байрамов.



В спектакле заняты народные артисты Азербайджана Рита Амирбекова и Аян Миргасымова, заслуженный артист Азербайджана Салман Байрамов, актеры театра Мурад Исмайлов, Ягуб Зейналов, Хаджар Агаева, Юрий Омельченко, Эльшад Муртузов, Белла Сафина, Рустам Керимов, Фарид Бахрамов, Заур Терегулов, Рамиль Алиев и Надир Абдурагимбеков.



Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города и онлайн на сайте iTicket.Az



(Автор: Джани Бабаева)

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