Бушующий и смолкающий Каспий, покорители моря - азербайджанские нефтяники (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку открылась выставка работ народного художника Надира Гасымова (1928–2000 годы), сообщает Trend Life.

Выставка посвящена 90-летию со дня рождения народного художника, воспевающего в своих произведениях иногда бушующий, иногда смолкающий Каспий, покорителей моря - нефтяников, красоту природы Азербайджана, человеческий труд, людей науки и искусства, а также женскую красоту.

На открытии директор музея, профессор, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев рассказал о творчестве мастера кисти. Было отмечено, что период творчества Надира Гасымова охватывает более половины века, начиная с конца 1940 до 2000 года. Мастер, творивший в различных жанрах и на разные темы, в первую очередь запомнился как воспеватель Абшерона и Каспийского моря, романтик, создавший целый ряд картин, вошедших в "золотой фонд" нашего искусства. Надир Гасымов, живший и творивший в Баку, чувствуя ежедневный ритм этого промышленного городка, ощущая возвышенную романтику необычного климата Абшерона, видя покорность старца-Каспия перед человеком, воспевал их в своем творчестве.

Говоря о творчестве Надира Гасымова, Чингиз Фарзалиев также подчеркнул, что мастер кисти был замечательным педагогом и воспитал ряд талантливых художников.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев в своем выступлении подчеркнул значимость проведения выставки работ народного художника Надира Гасымова.

Было отмечено, что у каждого художника есть свое видение и собственный стиль. В произведениях Надира Гасымова зрители видят отражение ценности и уважения к работе тружеников.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов поделился воспоминаниями о Надире Гасымове, и рассказал о его педагогической деятельности.

Дочь Надира Гасымова – Эльмира Гасымова выразила признательность организаторам экспозиции.

Далее гости мероприятия ознакомились с представленными на выставке работами.

В своих картинах Надир Гасымов в свойственной ему манере изображал опаленную солнцем и пропитанную нефтью землю, иногда бушующее, иногда умиротворенное волнистое море, нефтяные скважины, расположенные на суше и под водой. Благодаря его художественному подходу, ставшим привычными для глаз промышленным объектам, была придана романтичная форма и настроение, своими первыми промышленными пейзажами художник смог утвердить себя и сформировать свой собственный стиль. В основе этих промышленных пейзажей лежит труд человека и то, как он пожинает плоды своего труда.

В середине 50 годов прошлого века Надир Гасымов создал портреты известных личностей Азербайджана - народных артистов СССР Бюльбюля и Марзии Давудовой, а также бурового мастера Гюльбалы Алиева. Смотря на эти табло, мы видим делающего свои первые шаги в искусстве, но имеющего свой индивидуальный подход, художника. Самой любимой темой художника был не только Каспий. Он часто посещал районы Азербайджана, получал нескончаемое вдохновение от природы, воспевал простых тружеников и женскую красоту. В 1960 годы он создает такие работы как "На хлопковом поле", "На рисовых полях", "На Лянкяранском базаре", "Подруги", " Лянкяранские девушки" и другие.

Около 100 работ художника хранятся в различных музейных коллекциях России, музеях стран СНГ, а также в музеях и частных коллекциях США, Бельгии, Франции, Германии, Турции, Испании, Болгарии и других странах.

(Автор: Джани Бабаева )

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