Дочь Амины Дильбази планирует организовать флешмоб "Яллы" на Манхэттене

БАКУ /Trend Life/ - В следующем году в США планируется провести Международный фестиваль танцев имени народной артистки Азербайджана Амины Дильбази. Об этом, как сообщает Trend Life, сказала журналистам в среду дочь выдающихся деятелей культуры Азербайджана, народных артистов – композитора Джовдета Гаджиева и прославленной танцовщицы и хореографа Амины Дильбази - председатель комитета по образованию и культуре при Азербайджано-американской культурной ассоциации во Флориде (США) Пярвин Мурадова.

"В следующем году планируем вместе с Таиром Эйнуллаевым (прим. - заведующий кафедры хореографии Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории), и при поддержке азербайджанской диаспоры в США провести Международный фестиваль танцев имени Амины Дильбази. Участники должны знать стандарты танца Амины Дильбази. Отбирать участников будем в соответствии с этими стандартами. По итогам фестиваля выберем звезду, которая будет достойна приза имени Амины Дильбази. Думаю, что в проекте нужно сочетать разные возрастные категории – и взрослых, и детей. Дети – это наше будущее, мы должны вложить в них лучшее, показать им азербайджанских танец, как его нужно исполнять. Азербайджанская культура настолько глубокая, богатая, интересная – это настоящий кладезь", - сказала она.

Дочь Амины Дильбази добавила, что в планах организовать на Манхэттене флешмоб, чтобы дети исполнили азербайджанский народный танец "Яллы".

Добавим, что Пярвин Мурадова также проводит в США Международный музыкальный конкурс "Florida keys", посвященный композитору Джовдету Гаджиеву.

Отметим, что Амину Дильбази называли королевой азербайджанского танца. С 1936 по 1939 год она была солисткой песенного и танцевального ансамбля Азербайджанской государственной филармонии (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева). Впоследствии она стала руководителем танцевальной группы. В 1957 году на проходившем в Москве VI Международном фестивале молодёжи и студентов Амина Дильбази была удостоена золотой медали. В 1959 году начала руководить студенческим танцевальным коллективом "Чинар". В 1967 году создала женский ансамбль "Севиндж". С 1949 года преподавала в Хореографической школе. До сих пор популярны исполняемые ею танцы "Иннаби", "Терекеме", "Мирзаи" ("Вагзалы"), "Тураджи", "Наз элямя". В репертуаре танцовщицы были также русские, украинские, узбекские и арабские танцы. С большим успехом проходили ее гастроли во многих странах мира. Амина Дильбази была также хореографом танцевальных номеров в таких фильмах как "Я придумываю песню", "Улдуз" и в таких сценических произведениях как опера "Лейли и Меджнун", музыкальные комедии "Аршин мал алан" и "Не та, так эта". В фильме "Не та, так эта" Амина Дильбази сама станцевала в сцене приготовления Гюльназ к свадьбе с Мешади Ибадом.

(Автор: Джани Бабаева )

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